普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠

台北圓山大飯店祭出「萬元有找」住房專案。（圖／圓山大飯店）

圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。

台北圓山大飯店萬元住房專案括東密道文化導覽行程、金龍餐廳宵夜套餐及精緻早餐2客，從早到晚盡享圓山的獨特魅力。（圖／圓山大飯店）

高雄圓山同步推出限時「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需10,000元，再送兩房，用最實惠的價格輕鬆入住五星飯店，開啟一場結合文化、饗宴與美景的奢華假期，感受放大萬元的質感及品味。

專人導覽帶領走入東密道，探索圓山的歷史軌跡，揭開昔日國賓秘密通道與時光走廊的神秘面紗。（圖／圓山大飯店）

翌日早晨在松鶴餐廳享用豐盛早餐，延續從食、宿到遊樂的貼心款待，感受專屬於圓山的經典儀式感。（圖／圓山大飯店）

高雄圓山大飯店即日起至明年2月13日止推出限時「買二送二」住房優惠組合。（圖為市景雙人房／圓山大飯店）

高雄圓山大飯店即日起至明年2月13日止推出限時「買二送二」住房優惠組合，開放旅客於平日週日至週五入住，可任選「市景雙人套房1間＋市景雙人房1間」或「市景四人客房2間」方案，每組兩房1萬元（不含早餐），再享買一組送一組超驚喜優惠，等於四間房同享萬元價。旅客可自由選擇連續入住兩晚，或留待下次旅程使用，加價1000元即可升等湖景房。不論是家庭出遊、好友同行或企業獎勵旅程，都能感受到雙倍款待。

