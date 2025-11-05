普發1萬「一堆人不上網登記」等領現！原因曝光網笑：會怕

生活中心／綜合報導



「普發1萬」登記日來臨！從今（5日）起由身分證、居留證尾數「0、1」打頭陣登記，官方多次強調民眾登記前要認明網址「10000.gov.tw」，小心不要將個人資訊輸入到詐騙網站，對此就有一票網友表示太害怕自己沒有看清楚網站，誤踩詐騙陷阱，導致決定不在第一波登記資料，選擇到時使用ATM或郵局領現，意外在網路掀起討論。





普發1萬「一票人沒搶上網登記」選郵局ATM領現！「原因曝光」網笑出來：會怕

普發一萬登記日開跑了，官方強調正確網站為「https://10000.gov.tw/」。（圖／翻攝自財政部@臉書）

普發1萬登記日到來，只要進入財政部普發一萬網站「https://10000.gov.tw/」，輸入身分證、金融機構代號、金融機構帳號等資訊，就能夠搶先登記資料，做首批領到一萬的民眾，5日當天從身分證、居留證尾數「0、1」者開始，10日起開放不分流登記，根據目前公告流程，款項最快會在11、12日陸續入帳，官方也重複提醒要小心「詐騙」，有心人士利用相似網站名稱騙取個人資料。





網友見到各社群平台流傳「登記網址」，忍不住笑出來：「越來越懷疑人生。」。（圖／翻攝自財政部@臉書）

隨著開放登記，許多「登記網址」被網友轉發，讓許多網友看了都眼花：「到底哪個網站是對的？」、「真的很怕點到假的」、「這個網站是對的嗎？笑死我真的怕」、「要輸入個資我都會怕」、「看來我還是等郵局領好了」、「還是等到17日我去ATM直接拿」、「笑死太多宣導，結果更害怕」。

