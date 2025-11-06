普發1萬》彰化GO購活動延長1個月 消費滿額抽2汽車

「2025彰化GO購」今日進行第2次抽獎，最大獎SUZUKI JIMNY汽車得主是一位張小姐，她在彰化市消費3700多元即幸獲獲獎。（葉靜美攝）

「2025彰化GO購」今日進行第2次抽獎，最大獎SUZUKI JIMNY汽車得主是一位張小姐，她在彰化市消費3700多元即幸獲獲獎。（葉靜美攝）

「2025彰化GO購」今日進行第2次抽獎，最大獎SUZUKI JIMNY汽車得主是一位張小姐，她在彰化市消費3700多元即幸獲獲獎，中央普發現金1萬元，縣長王惠美也霸氣宣布彰化GO購活動延長到12月31日，1月7日進行最後一次抽獎，最大獎除市價近200萬元Kia EV6 Air電動車，同時再加碼抽1台SUZUKI JIMNY，歡迎大家將錢花在彰化。

「2025彰化GO購」消費抽獎活動在9月1日開跑，民眾只要彰化縣內店家消費滿500元，就可以憑發票或收據上網登錄參加抽獎，分3次抽獎，每次抽獎最大獎分別為SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY，第三次抽獎有市價近200萬元Kia EV6 Air電動車，獎品總價破千萬元。

彰化GO購消費抽獎活動今日進行第2次抽獎，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出881位幸運得主，王惠美表示，響應昨日開始登記普發現金1萬元，活動原本規畫到在11月30日前，特別延長到12月31日，登錄期限將延到隔年1月5日，並訂1月7日最後一次抽獎。

王惠美說，最後一次抽獎除最大獎Kia EV6 Air 增程版汽車、黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康外，再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品。

王惠美指出，2025台灣設計展已於10月底圓滿落幕，展期17天共吸引了783萬9000多人次參訪彰化，創下歷年來參訪最高紀錄，並帶來高達80億元商機，可見文化發展足以帶動地方產業、提升住宿跟商圈買氣；彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈，是吃喝玩樂的旅遊首選縣市，12月底前在彰化消費滿500元，即可上網登錄參加抽獎。

王惠美說，11月9日舉辦的「田中馬拉松」、 11月16日「鹿港馬拉松」、 11月21至23日的「媽祖祈福文化節」，在以上活動的鄉鎮消費滿500元加贈1組抽獎序號，歡迎大家一起來彰化邊玩邊買，將好禮通通帶回家。

縣府經濟暨綠能發展處表示，幸運得主會公告於「2025彰化GO購」活動官網，並於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站－最新消息公告日後14天內將領獎文件－【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，逾期未辦理者，將取消中獎資格，而經核對無誤後，縣府將盡快核發各獎項。

