普發1萬 數發部：登記入帳最多、逾302萬人尚未領

（中央社記者趙敏雅台北15日電）普發現金新台幣1萬元上路超過1個月，數發部表示，逾2054萬人已領取，其中以登記入帳最多，估逾302萬人尚未領取，建議可善用普發現金官方網站登記領取，截止日為2026年4月30日。

普發現金1萬元從今年11月開跑，符合資格者包含國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為中華民國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具中華民國國籍眷屬等。領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等5種方式。

廣告 廣告

數發部最新統計指出，普發現金領取總人數預估為2356萬4696人，截至12月14日，2054萬2531人已領取1萬元，其中使用登記入帳方式最多，共860萬3457人；ATM領現為505萬3479人；直接入帳為457萬7790人；郵局領現為225萬5255人，造冊發放共5萬2550人。

數發部表示，估仍有302萬2165人尚未領取，可至普發現金官方網站（https://10000.gov.tw）完成登記，一步到位輕鬆領取，截止日期為2026年4月30日。

數發部強調，普發現金唯一官方網站為https://10000.gov.tw，政府不會主動以簡訊或電子郵件通知登記或領取現金，也不會致電要求辦理轉帳作業，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結，若收到可疑訊息，請立刻聯繫165反詐騙專線。（編輯：林興盟）1141215