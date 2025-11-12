普發1萬一早入帳！你還沒收到？財政部：請耐心等待
普發現金1萬元首批款項於11月12日正式入帳，自11日晚間6時起，各家銀行依據作業程序陸續撥款，不少民眾在凌晨時分便收到入帳通知。
大批網友紛紛在各社群平台回報入帳狀況。根據網友回應，中國信託、郵局、台北富邦、兆豐、玉山、永豐、遠東、LINE Bank等多家金融機構皆已完成撥款作業。
財政部說明，11月5日至12日期間完成登記且檢核成功者，以及領有勞保年金、國民年金、老農津貼等特定對象，款項將於11月11日18時起至12日依各銀行作業程序陸續入帳。11月11日以後登記成功者，將於登記後2個營業日內入帳。
針對部分民眾尚未收到款項的情況，財政部解釋各家銀行作業程序及交易筆數不同，建議民眾耐心等待並透過補摺、網路銀行或行動銀行查詢確認。自11月13日起，民眾可進入官網輸入身分證號及健保卡號查詢入帳情形。
若查詢結果顯示入帳失敗或核驗失敗，民眾可重新登記或改採ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）方式領取。財政部呼籲民眾務必確認款項入帳，以保障自身權益。
