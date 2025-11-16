「普發1萬」明起全台逾2萬台ATM可領了 「4種情境」別踩雷
普發現金1萬元，明天（11／17）起將進入第二波，ATM領取將在全台超過2萬台ATM上路，金管會主秘林志吉提醒，ATM要注意領取失敗的4種可能，包括非指定的16家金融機構ATM；金融卡與身分證字號對應號碼不同；已結清、警示或管控的帳戶；ATM出現故障、離線或是維修中等。提醒民眾要去領錢時，先確認好各項細節。
ATM領現的民眾17號開始可以領取，24號則是郵局可以臨櫃拿現金，另外，針對久未使用變成控管帳戶的民眾，中華郵政表示，普發現金選擇郵局登記入帳，就會自動解除交易控管，民眾就能正常存錢和提款，開心使用普發現金1萬元。
明天開始，民眾可赴指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM領取普發現金，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。統計全台，一共有2萬800多台ATM可領。
另外民眾至ATM領取一定要準備好：本人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證 / 居留證號＋健保卡號。若幫未滿13歲代領：父母 / 監護人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證號，孩童只要健保卡號。
