普發1萬｜明起登記「身分證分流」 入帳時間、登記步驟一次看

【記者許麗珍／台北報導】普發現金登記入帳明(5日)早8時起正式開放線上預登記服務，登記期間前5天即11月5日至9日以身分證字號或居留證號尾數分流方式以分散人潮，11月12日入帳。

政府「全民+1政府相挺」普發現金登記入帳將於明天(5日)開放網路登記，財政部表示11月5日起陸續預先登記，民眾可透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。財政部表示登記入帳於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。

財政部今召開「全民+1 政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流作業及注意事項。

財政部次長阮清華強調，明起開放網路登記，民眾可透過官方網站進行申請，僅此一個網站別無分號。

為避免系統在開放初期因人流過大而癱瘓，財政部表示普發現金線上登記入帳作業將採「分流」方式啟動，但整體開放時間非常充裕，民眾無須搶快。首五日分流，自11 月5日至11月9日將依據申請人（或居留證）統一證號的尾數分散人潮，若錯過前五天分流時段，可自11月10日起，所有尾數皆可隨時上網登記，不再有任何限制。

財政部提供

財政部表示，開放起跑日為11 月5 日上午8 點，系統將24小時不間斷運作，一路開放至明年4月30日截止。

財政部提醒民眾，線上登記入帳有3 步驟，請備齊資料、避免失敗重填。線上登記入帳具備省時省力的優點，民眾只需透過手機、平板或電腦，連線至普發現金官方網站（https://10000.gov.tw/）即可操作。進入網站前，請務必先備妥以下三項關鍵資訊，包括個人身份資料：本人及代理人的身分證字號或居留證字號。健保卡號：發放對象的健保卡卡號。金融帳號：本人及代理人的金融機構（含郵局）代號及帳號。

