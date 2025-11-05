普發1萬》星星水產台中店海鮮盛宴 6道頂級料理免萬元開吃

星星水產台中旗艦店推出「普發一萬海鮮盛宴」，暢饗清蒸黃金蟹（左圖）一萬有找；佃煮鮑魚（右圖）。（圖／星星水產台中店）

為呼應政府近期普發一萬元補助，台中星星水產旗艦店特別推出期間限定的「海鮮夢幻饗宴」，以豪華澎湃的海味盛宴回饋消費者，掀起饕客們搶訂熱潮。

星星水產祭出超值回饋，8800元即可享受塔香爆炒紅蟳等六道佳餚。（圖／星星水產台中店）

這次主打的「普發1萬海鮮盛宴」內容豐富，集結多款頂級料理，包括巨無霸戰龍昆布鍋、蒜蒸龍蝦、佃煮鮑魚、清蒸黃金蟹、蔥油龍虎斑以及塔香爆炒紅蟳，每一道都以新鮮現煮的活體海鮮入菜，從視覺到味覺都展現霸氣與精緻並存的極致饗宴。

原價1萬2800元的豪華海鮮組合，星星水產祭出超值回饋，只需8800元即可享受六道頂級佳餚，被許多饕客形容為「一秒端上海味王者盛宴」。這不僅是一場味蕾的慶典，更是讓補助金化作幸福的美味，每日供應數量有限，建議提前預訂，與家人一同品味這場冬季海鮮盛宴。

