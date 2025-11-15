普發1萬》星級飯店推專案 住3晚免萬元、吃到飽贈焗龍蝦

「晶喜發發發」住房專案，暢遊府城4天3夜雙人成行，不含早餐專案價9999元，專案加贈11 歲以下兒童免費入住。（圖／台南晶英酒店）

迎接普發萬元現金入袋，正值雙11購物節與百貨周年慶熱潮，星級飯店也嗅到這股超夯商機，不約而同推出呼應普發金的專案搶市。台南晶英酒店以平日連住三晚專案價9999元為賣點，加1元可享單日雙人自助式早餐再添吸客力。而福容桃園機場捷運A8店則推豪華客房買1送1萬元梭哈，「福容家」會員最高可享88折好康，爽住高檔飯店兩晚8800元起；業者周末再推「龍蝦普發禮」，民眾周六日到「田園」西餐廳用餐，成人免費招待「香焗龍蝦料理」1道。

廣告 廣告

台南晶英搭普發金熱潮 連泊三晚萬元有找

「晶喜發發發」住房專案同步推出「三天二夜」住房專案，搭贈效期至2026年6月30日的住宿贈品券1張，旅程規劃更具彈性。（圖／台南晶英酒店）

趕搭普發金風潮，台南晶英酒店順勢加碼住房與餐飲等值優惠搶攻消費商機。台南晶英推出「晶喜發發發」住房專案，雙人成行不含早餐9999元（含服務費），可於周日至周四入住12坪海東客房三晚，11歲以下兒童可免費入住；該專案加1元可享單日雙人自助式早餐，優惠至2026年1月22日止。

為滿足不同旅客的彈性需求，飯店同步推出「三天二夜」住房專案，搭贈效期至2026年6月30日的住宿贈品券1張，除了讓旅程規劃更具彈性，也能作為親友贈禮共享出遊喜悅；專案期間旅客皆可選擇一日以1元銅板價加購自助式豐美早餐，專案搭配飯店高鐵聯票更有7折起的優惠，省荷包玩翻南台灣，國旅出遊不再遙不可及。

ROBIN’S現切秤重 每人780元起大啖牛排

台南晶英「ROBIN’S」牛排館推全新推出「主廚現切秤重牛排」，肉品以量計價，每公克3元起。（圖／台南晶英酒店）

同時，館內的「ROBIN’S」牛排館也推出全新「現切秤重牛排」以量計價菜單，「ROBIN’S」營運11年來首次突破傳統主餐框架，全面改採肉品「現切秤重」服務，讓饕客可依個人食量與喜好自由選擇份量，單份最低100公克，以每公克3元起即可享用USDA Prime等級以上的頂級肉排。另外，套餐可任選湯品、飲品、海鮮沙拉吧不同組合，每人780元起即可大啖炭烤牛排肉香四溢的奢華饗宴，萬元福利全家吃好又住滿。

「ROBIN’S」牛排館全新型態菜單，搭配湯品與飲品套餐，每人780元起即可大啖炭烤牛排肉香四溢的奢華饗宴。（圖／台南晶英酒店）

為響應普發商機，即日起至2026年1月22日止，凡雙人同行點選現切秤重牛排主餐，即贈送日本尾崎和牛特製前菜1份，以實際的「加菜金」回饋食饕，讓大口吃肉更加痛快。

福容機捷A8店迎普發金 豪華客房買1送1

「田園」西餐廳新推「普發福利」，11月底前，周末限定「龍蝦普發禮」，凡「福容家」會員來店用餐，每位成人皆可免費享用一道「香焗龍蝦料理」。（圖／福容桃園機捷A8店）

隨著普發一萬熱潮正夯，福容桃園機場捷運A8店位於5樓的「田園」西餐廳，也同步推出「普發福利」，即日起至11月30日止，業者於每周末特別企劃限時活動「龍蝦普發禮」，凡「福容家」會員來店用餐，每位成人皆可免費享用一道「香焗龍蝦料理」。飯店大手筆回饋搭配「普發一萬」，讓顧客擺脫預算後顧之憂，來場周末龍蝦饗宴，讓幸福加倍升級。

「豪華1＋1雙享」住房優惠，每日限量2組豪華客房買1送1，專案價10，000元，「福容家」會員折扣最高可享88折好康，等於豪華客房兩晚8,800元起，可享精緻中、西式早餐。（圖／福容桃園機捷A8店）

此外，業者加碼推出「豪華1＋1雙享」住房優惠，每日限量2組豪華客房買1送1，專案價10,000元，搭配「福容家」會員等級折扣最高可享88折好康，相當於豪華客房兩晚8,800元起，可享精緻中、西式早餐，還可爽泡黃金美人湯三溫暖。旅客能選連住兩晚或同日入住兩間，全民福利雙倍放大。該專案至12月30日止。

更多中時新聞網報導

謝祖武微笑談長照經驗：淚已哭乾

呂允開嗓 師兄盧廣仲到場力挺

體育課講英文 教團批雙語亂象