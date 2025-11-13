普發1萬》桃園「百倍奉還」消費滿百元可抽百萬現金

桃園市政府因應中央普發現金1萬元政策，推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市設立登記店家消費100元並至活動網站登錄發票，就有機會抽中百倍奉還《現金一百萬》大獎。（圖／經發局）

「普發一萬 桃園百倍奉還」活動正式開跑囉，活動自即日起至12月31日起，只要在桃園市設立登記店家消費100元並至活動網站登錄發票，就有機會抽中百倍奉還《現金一百萬》大獎，讓普發一萬的幸福加倍回饋、喜氣加碼不間斷！

桃園市政府因應中央普發現金1萬元政策，推出「桃園百倍奉還」活動，鼓勵市民朋友將幸福紅包花在在地商圈、觀光工廠與特色店家，讓消費更有感、回饋更驚喜。只要用100元，就有機會拿回百倍、千倍、甚至萬倍的現金回饋！期盼藉由此活動，帶動商圈買氣、增加店家營收，同時吸引外縣市民眾來桃園購物、聚餐、旅遊，讓桃園成為年底最夯的幸福城市與全民抽獎熱區。

經濟發展局表示，本次活動推出四大獎項：「天天抽」每天抽出現金1萬元1名，共50次；「週週抽」每週抽出現金5萬元1名，共8次；「月月抽」再加碼10萬元現金2名；最終壓軸「萬倍奉還」將抽出現金100萬元得獎者1名！

活動網站自今日下午2時正式上線，市民朋友只要依照網站規定完成會員註冊，即可開始登錄消費發票，紙本發票、電子發票、載具發票通通適用。提醒大家務必確認資料填寫正確，以確保中獎資格，並請隨時留意網站公告，避免錯過領獎時限。提醒大家，此次活動限定自然人參加，企業發票是不能參加的哦！

桃園市政府因應中央普發現金1萬元政策，推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市設立登記店家消費100元並至活動網站登錄發票，就有機會抽中百倍奉還《現金一百萬》大獎。（圖／經發局）

此外，活動官網也將提供雲端發票載具綁定服務，惟須配合財政部電子發票整合服務平台作業時間，另行公告開放時程，將不影響四大獎項的抽獎資格；有關四大獎項抽獎日期，會公布在活動網站通知。

【活動時間規劃】

◎活動日期－自114年11月12日（三）至12月31日（三）

◎發票消費日期－自114年11月12日（三）至12月31日（三）

◎發票登錄日期－自114年11月13日（四）起至115年1月7日（三）23：59止

◎參加方式－於活動期間內，自然人在登記營業地點於桃園市區域範圍內任一合法設立店家（包含商業登記、公司登記及稅籍登記地址在桃園）消費並取得統一發票，即可至本活動官方網站註冊成為會員，登錄相關發票資料，完成後即可取得抽獎序號。

