普發1萬》激省攻略！瓦城送純金金牌、貳樓擲骰整單免費

瓦城集團推出點套餐有機會獲得純金「瓦城尊饗金牌VIP」、wa幣1萬6888點。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）

普發現金現已開放網路登記，因應尾牙春酒旺季來臨，加上年末聚餐熱潮，餐飲集團推出各式好康讓民眾用餐更省荷包。

瓦城泰統集團響應年末歡聚熱潮，精選旗下瓦城、時時香、1010湘（含食堂）、非常泰、YABI KITCHEN與樂子the Diner共6大品牌，即日起至明年2月28日推尾牙春酒活動專案，從四人、五人到十人聚餐皆能盡享各品牌經典菜色，集團今年推全新夢幻加碼禮，活動結束後將抽6名「瓦城尊饗金牌VIP」得主，不僅可獲得以9999純金打造的金牌，還可享有VIP專屬尊榮禮遇，包括四人以內優先入座服務（須於用餐前一小時致電餐廳安排）、價值2萬4000元的集團餐券及3500點wa幣。另有六名幸運顧客可獲得「泰奶護照」，內含24杯經典泰式奶茶兌換券，搭配各式招牌料理享用更對味，讓年末好運一路延續到開春。

貳樓迎來第18個生日，推出18歲倍數限定優惠以及十八骰仔挑戰。（貳樓提供／朱世凱台北傳真）

貳樓迎來第18個生日，將台灣人熟悉的「擲骰仔」文化搬上餐桌，推出「18歲倍數限定優惠」，即日起凡年齡為18歲的倍數，全桌即可享「18％ OFF」優惠之外，同時更可現場參加「十八骰仔挑戰」，只要擲出的三顆骰子點數總和為18，就直接可享「整單免費」，活動自11月10日至28日登場，僅限平日內用。

