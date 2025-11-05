普發1萬》現金放大術！北農雙平台優惠 滿額再送購物金
普發現金1萬元「登記入帳」5日8時起到9日，為期5天開放預先登記。台北農產公司5日宣布， 將推出推出實體門市與電商平台「小確幸萬元放大術，幸福再升級！」行銷專案，以實質折扣與贈品，如累積消費滿3000元即可獲得500元電商購物金、累積消費達5000元可加享全館95折折扣，讓民眾手中的萬元價值再放大。
北農指出，即日起至12月31日，北農嚴選推出實體門市與電商平台的多重回饋方案，打造全方位的優惠體驗，至北農嚴選門市消費滿888元，即可獲得100元北農嚴選電商購物金，為讓門市民眾先享幸福，12日至19日憑滿額發票可再兌換1杯美式咖啡，消費滿500元更可享優惠價加購指定熱銷商品。
此外，北農嚴選電商平台推出「電商回饋升級」方案，活動期間累積消費滿3000元，即可獲得500元電商購物金；累積消費達5000元，更可加享全館95折的專屬折扣；此次活動以「雙平台整合、幸福回饋」為主軸，透過線上線下齊發力，讓政府普發的萬元補助轉化，民眾不僅能輕鬆選購在地新鮮蔬果，更能感受到北農給市民的回饋。
