普發1萬 登記申請夯 最快11／11入帳

普發現金1萬將在5日開放登記，首批最快入帳時間在11日傍晚至12日。（本報資料照片）

備受期待的普發現金1萬元，將在5日開放登記，財政部提供包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定族群直接入帳及偏鄉造冊發放等5種方式，雅虎調查，登記領取的方式最受民眾青睞，財政部為避免流量過大，規畫以身分證尾數分流，10日起則開放所有民眾登記，首批最快入帳時間在11日傍晚至12日。

政府普發現金1萬元民眾要怎麼領取？Yahoo奇摩以「民眾選擇哪一種方式領取？」為題進行調查，結果顯示，近39％受訪者表態要登記入帳，是比例最高的方式，逾21％為ATM領現，逾9％受訪者會選擇郵局領現，不會領取的比例為0.5％。運用方式上，以近33％做為日用居冠，儲蓄以19％位居第二，拿來投資第三，占比逾19％。

財政部表示，為《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》規定，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢；為達成1個月內開始發放的目標，相關單位已經完成「全民+1政府相挺」普發現金廣宣網站及客服專線「1988」。

領取普發現金1萬元的方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定族群直接入帳及偏鄉造冊，其中登記入帳方式將在5日開放為期5天的預先登記，並實施身分證尾數分流，5日開放尾數0、1；6日開放2、3；7日開放4、5；8日開放6、7；9日開放8、9；10日起開放所有民眾登記，13日起則可修改與核對登記資料。

在5至10日登記檢核成功，入帳時間在11日傍晚6點至12日間，11日至17日登記檢核成功，則在12日傍晚6點至18日間入帳，18日以後登記檢核則在當天或者次營業日入帳。