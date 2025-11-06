普發1萬》百貨掀血拚潮 夯品直逼1折、美國來回機票開抽

京站周年慶自11月19日至12月15日展開，回饋最高24％。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站周年慶祭出人氣鞋款最低1.3折起。（朱世凱攝）

普發萬元現正開放登記，百貨分析，這將成為推動市場動能的短期引擎，買氣上揚零售通路就能沾光，業者紛推各類業種折扣，消費還有機會抽機票與住宿券，讓手中的萬元現金發揮更大效益。

京站「泡泡袋附絨毛零錢包（棕）」，原價1600元、特價1180元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站「KIEHL'S激光極淨白淡斑精華組」，原價8399元、特價3240元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站周年慶壓軸登場，以「無痛消費 有感回饋」為主題，業績可望提升2％，自11月19日起推全館線上加線下Q卡友限定消費滿3800元送500元，首五日加碼累積滿1萬元再送500元，刷指定8大銀行信用卡滿1萬送500元及業種加碼最高送500元，最高享24％回饋；另有流行鞋款直逼1折、點數變現金好康，並加碼抽百名會員1萬元京站商品贈券，期間消費還有機會帶走等值商品贈券，最高送10萬；最後，全館當日單筆消費滿3800元可於App參加刮刮卡遊戲，有機會抽知名飯店史努比、三麗鷗主題房型或IP好禮。

Global Mall新北中和推「Xiaomi掃拖機器人X20 Pro」，原價1萬2995元、優惠價1萬990元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推「Junior COFFEE Breville BES450XL半自動義式咖啡機」，原價2萬2890元、優惠價1萬2800。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推「NITORI HIT布質1人用電動可躺式沙發」，推薦價1萬1900元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall推「普發萬元加碼」限時活動，11月12日前至App活動頁完成登記，即可領500元電子商品禮券，會員領取後於11月26日前至全台分店消費單筆滿1萬元以上，還有機會再抽1萬元禮券；另全台店點推「萬元超值組合專區」，精選熱門家電、美妝、時尚、餐飲等祭出優惠組合。

誠品生活新店推「LUSH耶誕月曆禮盒」，推薦價1萬1000元。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

誠品集結全台最獨特禮品，於11月7日起開辦「誠品禮物節」，不僅搜羅上萬件設計好物，加碼推「愛你一萬元」活動，當日單筆滿萬元可抽最高誠品點10萬點，等同1萬元購物金；另策畫「萬萬沒想到」獨家萬元優惠組，預計11月15日登場，可用1萬元買到多款超值商品；另會員完成指定任務可抽「星宇航空美國不限航點雙人豪華經濟艙單點來回機票」等大獎。

大江購物中心主推館內女鞋品牌D＋AF全面5折起。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

大江購物中心於11月30日前推消費滿額贈送電子現金券活動，全館指定店櫃當日消費滿5000元送400元，聯名卡友滿6000元加贈100元；大家電、珠寶及健康器材店櫃消費滿萬元折抵千元，小家電滿5000元現抵500元。

