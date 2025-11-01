普發1萬「直接歸零」！一票人曝「震撼原因」哀號：一毛錢拿不到

生活中心／綜合報導

全民期盼的普發1萬元現金即將在11月5日開放登記，最早12日就能入帳。不過活動還沒開跑，網路已經有人「提前崩潰」，原因不是領不到，而是領得到也「留不住」，讓許多人喊話：「注定一毛錢拿不到」。

全民普發現金一萬元將於11/5起開放線上登記，11/17起也可至ATM提領現金。（圖／民視新聞）





近日Threads上出現不少類似抱怨，許多網友哀嘆今年政府發1萬元，他們實際到手卻是0元，背後原因不是身分不符、也不是擔心詐騙，而是家人早就虎視眈眈。有人無奈表示：「今年普發我拿0，女友拿2萬，我只能羨慕」、「我、女兒、兒子都0元，老婆一次進帳4萬」、「11/12普發，我爸媽各拿2萬，我跟哥哥都沒份，好爽喔」。

普發1萬「直接歸零」還沒到手就沒了！一票人曝「震撼原因」哀號：一毛錢拿不到

近日Threads上出現不少類似抱怨，許多網友哀嘆今年政府發1萬元，他們實際到手卻是0元。（圖／民視新聞）





貼文瞬間引爆話題，其他網友也加入哭笑不得的行列：「普發1萬、男友保險5萬，結果男友拿0、我帳上多7萬，開心到做夢」、「爸媽每年都沒收，我一塊都沒摸過，真的很鬱卒」、「嘿嘿…全家三個人的我都收了」、「領到也多半是家用，最後還不是花在小孩跟老公身上」、「老公0、我2萬，婚姻的真諦大概就是這個」；甚至有人留言：「要怎麼不小心讓老公看到？」

而單身族群則呈現兩極反應：有人趁機幽默徵友，「我0元但沒男友，誰要一起努力？」、「希望我也能有2萬拿」、「現在找男友來得及嗎？」但也有人反倒覺得輕鬆自在，「還好我單身」、「幸好沒女朋友」、「突然覺得單身真好」。

