普發1萬「直接歸零」！一票人曝「震撼原因」哀號：一毛錢拿不到
生活中心／綜合報導
全民期盼的普發1萬元現金即將在11月5日開放登記，最早12日就能入帳。不過活動還沒開跑，網路已經有人「提前崩潰」，原因不是領不到，而是領得到也「留不住」，讓許多人喊話：「注定一毛錢拿不到」。
全民普發現金一萬元將於11/5起開放線上登記，11/17起也可至ATM提領現金。（圖／民視新聞）
近日Threads上出現不少類似抱怨，許多網友哀嘆今年政府發1萬元，他們實際到手卻是0元，背後原因不是身分不符、也不是擔心詐騙，而是家人早就虎視眈眈。有人無奈表示：「今年普發我拿0，女友拿2萬，我只能羨慕」、「我、女兒、兒子都0元，老婆一次進帳4萬」、「11/12普發，我爸媽各拿2萬，我跟哥哥都沒份，好爽喔」。
近日Threads上出現不少類似抱怨，許多網友哀嘆今年政府發1萬元，他們實際到手卻是0元。（圖／民視新聞）
貼文瞬間引爆話題，其他網友也加入哭笑不得的行列：「普發1萬、男友保險5萬，結果男友拿0、我帳上多7萬，開心到做夢」、「爸媽每年都沒收，我一塊都沒摸過，真的很鬱卒」、「嘿嘿…全家三個人的我都收了」、「領到也多半是家用，最後還不是花在小孩跟老公身上」、「老公0、我2萬，婚姻的真諦大概就是這個」；甚至有人留言：「要怎麼不小心讓老公看到？」
而單身族群則呈現兩極反應：有人趁機幽默徵友，「我0元但沒男友，誰要一起努力？」、「希望我也能有2萬拿」、「現在找男友來得及嗎？」但也有人反倒覺得輕鬆自在，「還好我單身」、「幸好沒女朋友」、「突然覺得單身真好」。
原文出處：普發1萬「直接歸零」還沒到手就沒了！一票人曝「震撼原因」哀號：一毛錢拿不到
更多民視新聞報導
日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
慘遭點名！路透社評論指台灣「化石燃料」發電佔87% 恐淪全球「反指標」
樂天桃猿明舉辦封王遊行 桃警籲用路人提早改道
其他人也在看
大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子
紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...聯合新聞網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽G6》道奇、藍鳥激戰 兩軍先發6局皆退場、將決戰牛棚【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 6 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 18 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前