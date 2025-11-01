普發1萬「直接歸零」 一票脆友無奈：還沒到手就沒了

民眾期待已久的普發現金1萬元即將上路，政府宣布將於5日開放登記，最快12日就能入帳，不過普發一萬尚未入帳，網路上已掀起一片哀號聲，許多人抱怨這筆錢還沒入袋就得「上繳」，不是被另一半「徵收」，就是被爸媽沒收，讓網友無奈直呼還沒到手就沒了。

多名網友近日於Threads上發文指出，普發一萬現金還沒發下來，就已歸零，已被父母或伴侶各拿一半走了；其中一名男網友笑說，「今年普發1萬，我0元，我女友2萬，好羨慕」，另也有人分享家庭金錢分配，「我爸2萬、我媽2萬、我和哥哥0元，真是太感人」。

貼文下方許網友留言哀號，「我0元被爸媽徵收，我非常不開心，每次普發都領不到！」、「普發１萬我一毛都拿不到」、「我有3萬，連兒子的都算我的！」、「老婆領到的最後還是全進家用」。

另也有不少單身族群超嗨，紛紛表示不用擔心普發一萬會被另一半「徵收」，「還好我沒男友」、「幸好單身，錢全是我的」、「希望也能多領一點但不想被拿走」。

普發現金1萬元將於11月5日開放登記，民眾可依個人需求選擇領取方式，包括透過官網登記入帳、ATM直接領現、郵局櫃檯領取、偏遠地區造冊發放及特定族群直接匯入帳戶等，登記完成後，最快自11月12日起就能陸續收到入帳通知。

