普發1萬》華碩推限時優惠 單筆滿萬抽環遊世界四大洲抵用金

古明弘
ROG Falcata，建議售價1萬490元。（圖／華碩）
ROG Falcata，建議售價1萬490元。（圖／華碩）

響應全民普發現金一萬，華碩推出超划限時優惠，即日起活動商品單筆消費金額滿萬，就抽價值12萬元的「環遊世界四大洲機票抵用金」；透過邀請碼號召親友加入，中獎機會多更多。此外，購買指定機種、PBA（Powered by ASUS）零組件，除享有單品折扣或組合優惠，再加碼贈送ASUS Point 10000點與千元專屬好禮，還能將萬元電競螢幕在內等多款頂尖戰備免費帶回家。

12月31日以前，凡購買主機板、顯示卡、機殼、電源供應器、水冷散熱器、螢幕、路由器、迷你桌機、投影機、外接盒、光碟機、穿戴與智慧健康管理裝置、ROG鍵盤 ／ 滑鼠 ／ 耳機 ／ 電競椅及系列服飾等全產品，單筆發票總額達10000，就能參加「環遊世界四大洲機票抵用金」抽獎；至活動官網領取邀請碼，也可將此優惠分享他人，以獲得與完成登錄受邀者人數對應的抽獎機會。

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB，建議售價1萬990元。（圖／華碩）
ROG RYUO IV SLC 360 ARGB，建議售價1萬990元。（圖／華碩）
ROG Astral GeForce RTX 5090032GB，建議售價10萬5990。（圖／華碩）
ROG Astral GeForce RTX 5090032GB，建議售價10萬5990。（圖／華碩）

除了規劃多項單品折扣和組合優惠價，華碩也打造萬元購物專區，產品包括：ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme白龍神三代水冷散熱器、ROG THOR III 1000W白金牌電源供應器、ROG Strix XG27UCG電競螢幕、ROG Falcata分離式磁軸電競鍵盤、ROG Aethon電競椅與ASUS RT-BE88U路由器等，最低只要9900元，萬元有找。

