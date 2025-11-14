普發1萬》華碩推限時優惠 單筆滿萬抽環遊世界四大洲抵用金

ROG Falcata，建議售價1萬490元。（圖／華碩）

響應全民普發現金一萬，華碩推出超划限時優惠，即日起活動商品單筆消費金額滿萬，就抽價值12萬元的「環遊世界四大洲機票抵用金」；透過邀請碼號召親友加入，中獎機會多更多。此外，購買指定機種、PBA（Powered by ASUS）零組件，除享有單品折扣或組合優惠，再加碼贈送ASUS Point 10000點與千元專屬好禮，還能將萬元電競螢幕在內等多款頂尖戰備免費帶回家。

12月31日以前，凡購買主機板、顯示卡、機殼、電源供應器、水冷散熱器、螢幕、路由器、迷你桌機、投影機、外接盒、光碟機、穿戴與智慧健康管理裝置、ROG鍵盤 ／ 滑鼠 ／ 耳機 ／ 電競椅及系列服飾等全產品，單筆發票總額達10000，就能參加「環遊世界四大洲機票抵用金」抽獎；至活動官網領取邀請碼，也可將此優惠分享他人，以獲得與完成登錄受邀者人數對應的抽獎機會。

ROG RYUO IV SLC 360 ARGB，建議售價1萬990元。（圖／華碩）

ROG Astral GeForce RTX 5090032GB，建議售價10萬5990。（圖／華碩）

除了規劃多項單品折扣和組合優惠價，華碩也打造萬元購物專區，產品包括：ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme白龍神三代水冷散熱器、ROG THOR III 1000W白金牌電源供應器、ROG Strix XG27UCG電競螢幕、ROG Falcata分離式磁軸電競鍵盤、ROG Aethon電競椅與ASUS RT-BE88U路由器等，最低只要9900元，萬元有找。

