普發1萬「被判可疑交易」害帳戶凍結 金管會下令清查返還

普發現金1萬元11日起陸續入帳，卻發生有民眾成功登記入帳後，被銀行防詐系統判定為可疑交易，導致帳戶遭凍結。對此，金管會銀行局長童政彰今（13日）說明，金管會上午已通令所有機構進行清查，若有提領或入帳使帳號被鎖，一定要在最短時間內將錢返還，讓民眾順利領取。

針對媒體問及普發1萬入帳被判定為可疑交易、害民眾銀行帳戶被鎖一事，銀行局長童政彰今日在政院會後記者會說明，金管會事前已經和金融機構溝通過，不論是登記入帳或ATM提領現金，都要確保民眾順利領到錢。

童政彰表示，金管會上午已通令所有機構進行相關清查，若發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖，一定要在最短時間內把現金返還民眾。

童政彰說，金融機構防詐管控帳戶時可能波及民眾，銀行局曾開會督導金融機構一定要落實準確、精準防詐，不能有錯誤波及的動作，如果發生銀行必須檢討，在短時間恢復民眾帳戶正常使用。

