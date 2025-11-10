普發1萬「被爸媽拿走」惹怒孩子 律師解答：不用經過同意
「全民普發現金1萬元」即將陸續入帳，有些小朋友、年輕人就忍不住抱怨，雖然每人普發現金，但錢也是被父母拿走。對此，「法老王」王至德律師就發文表示，這筆錢是孩子無償取得的財產，因此屬於「特有財產」，原則上爸媽不用經過孩子的同意，就可以用掉這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。
針對孩子上網抱怨普發1萬元被爸媽「搶」走，律師王至德在臉書粉專「法老王－王至德律師」發文表示，有些父母會覺得自己花錢養小孩，因此「普發1萬」就是父母的，但她直言「這是不對的，因為父母扶養孩子是法律上的義務，不能因為履行義務，就說小孩的錢是自己的。」
王至德指出，法律上有個概念是「未成年人特有財產」，只要是小孩無償取得的財產，都屬於「特有財產」，而此特點在於：「所有權雖是未成年人，但父母可以為了孩子的利益來『使用受益』這個財產，且不必經過未成年人同意」。換言之，普發1萬元是孩子的特有財產，父母不用經過孩子的同意，就可以用掉這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。
至於有些父母可能會把錢拿去繳國民教育的學費、生活費，王至德坦言，「可能會有一些爭議」，因為父母本來就有扶養子女的義務，但若針對基本生活費外的費用，像是買給孩子的手機、電腦、支付娛樂活動，或是買樂器等屬於孩子的利益，就沒問題。
王至德最後表示，其實孩子抗議也沒用，因為父母本來就能為了孩子的利益用錢，不必經過同意孩子，「就算父母不用掉，未成年人除了日常所必需的行為外，所有的法律行為本來也都要經過父母同意，無法任意使用這1萬元」；至於滿18歲的孩子，這筆錢就是自己的。
