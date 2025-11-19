普發1萬「被領光」內幕曝！他淚吐心聲：被拿去還債

生活中心／饒婉馨報導

普發一萬現金已從17日開放民眾至ATM領取，截至今（19）日下午2時，已有211萬7665人完成領取。有一名網友在匿名論壇表示，他的一萬元在「未通知下直接被家長領走」，還透露家長跟他借的錢也沒還，連獎學金都不放過，讓網友叫他去辦掛失，把資料重換一輪。





網友發文表示自己「普發一萬被直接拿走」，並說明詳情、內幕。（示意圖／民視財經網）

有一名網友昨（18）日在網路論壇 《Dcard》發文 ，以「普發一萬被直接拿走」為題表示，普發一萬元在11月5日就被家長申請登記入帳了，而原PO並不知情，直到12日開始發放時一直沒有匯入自己的帳戶，才覺得怪怪的；等到13日可以查詢時，我才發現入帳的帳戶並不是我手上的戶頭，補充說明那是家長不給他的郵局帳戶，也強調自己滿18歲了，原本打算當作生活費使用，但被家長在未通知的情況下直接領走，所以很生氣，而且家長在前幾個月也有向他借錢。

大部分網友都替他打抱不平，也給出許多建議。（圖／翻攝自Dcard）





他接著表示，「先說一下，生活費不是家長給的，是我之前打工賺的，現在快要花光了，所以在苦苦等待普發一萬，結果都被拿走，唉...」。他在留言區也補充後續，「之前有跟爸爸溝通過了，都在跟我打太極，完全不想處理這一萬的問題，最後直接跟我說他把錢拿去還債了」。儘管他辦理過掛失家長手上的帳戶，並請重辦新的，但他無奈說「拿到新的存摺之後發現有很多我自己都不知道的獎學金，而且每個入帳之後，都會在當天被家長轉到他自己的帳戶中」。對此網友替他不平，也紛紛給出建議「建議還是先溝通」、「在去把身份證健保卡都掛失補辦，你家長握有資料的通通補辦，然後再也不給他新資訊」、「勇敢的說不，直接搬出去外面住，完全靠自己生活」、「建議你離開家自立更生，你會沒問題的」、「即使是親人，沒有經過同意冒領真的不行」。

