普發1萬「被領走」婦人嚇壞急報案 警陪同操作結局反轉

蘆洲分局三民所所長陳奕鈞出面表示，陪同報案人操作後已順利取得普發金。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區一44 歲吳姓女子日前前往ATM 領取政府普發的 1 萬元現金時，操作介面竟顯示款項「已遭領取」。吳女當場嚇壞，以為自己的存款遭人盜領，立即向警方求助。蘆洲警方獲報後立即展開調查，並於18日上午陪同吳女再次操作，最終順利領到該筆款項。

據了解，吳女此前曾上網登記普發款項「直接入帳」，但似乎沒有成功。17日下午她前往蘆洲區永樂街一處銀行 ATM 嘗試領取 1 萬元普發金時，螢幕卻跳出「該筆款項已完成領取」的提示。她立即撥打 1988 專線查詢，服務人員也告知款項確實顯示已撥付，並建議她向警方報案。

蘆洲分局受理後立即調閱銀行資料，以釐清款項是否真的遭到盜領。同一時間警方也於昨日上午再次陪同吳女前往 ATM 進行測試。沒想到這次操作順利，吳女成功領出 1 萬元現金，證實款項並未被盜領。

蘆洲分局藉此呼籲，民眾在領取政府普發款項或進行任何金融交易時，若遇上任何疑慮或不確定的狀況，務必保持冷靜。可以立即撥打 165 反詐騙專線或 110 報案電話諮詢，切勿輕易聽信任何來路不明的電話或指示，以保障財產安全。

