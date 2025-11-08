「普發1萬」詐騙新招！他誤信交出300萬元黃金：太可恨
普發1萬元詐騙案件頻傳，日前一名民眾接獲假冒郵局人員來電，聲稱其身分證被盜用冒領普發現金，經過一連串設計，最終被騙走價值300萬元的黃金。該民眾事後痛斥詐騙集團手法可恨，半輩子積蓄瞬間消失。
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」最新公布的案例，有民眾在家中接到自稱郵局人員的電話，對方不僅聲音聽起來專業正式，還能說出民眾的姓名，使其放下戒心。詐騙集團表示有人盜用該民眾身分證領取普發現金1萬元，需要協助報案，隨後電話被轉接給假冒的「警方」。
假警察向民眾表示案件涉及洗錢，需聯絡檢察官協助處理。不久後，民眾收到一位自稱「檢察官」的人加其LINE，聲稱查出民眾帳戶被盜用，有人利用其帳戶資金購買黃金，這些黃金可能是用贓款購買，需要鑑定來源，要求民眾配合司法調查。
由於對方說詞具體且口氣帶有權威感，加上能正確說出民眾身分證字號，使其完全信以為真。即使對方提出要派人到家中收取黃金進行鑑定，該民眾也未起疑心。當天下午，一名自稱檢察官的高瘦男子前來，收走了約25兩重、價值約300萬元的黃金。
直到傍晚，當民眾想追問鑑定結果時，才發現對方LINE帳號已消失，所有訊息被刪除，電話也變成空號。此時民眾才意識到遭詐騙，整個人呆立原地，雙手發抖，守了半輩子的積蓄就這樣被騙走，讓他直呼太可恨。
警政署提醒民眾，可上普發現金防詐專區查詢。若接到自稱檢察官或警察人員來電，告知身分遭冒用或涉及刑案，應立即掛斷電話。警方強調，不同公務機關之間無法互相轉接電話，民眾切勿輕信此類說詞，重要事務通知一般會採用書面形式。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
