「普發1萬」詐騙橫行！謊稱盜用身分證領普發 竟慘失300萬：半年積蓄沒了

（記者張芸瑄／綜合報導）小心「普發1萬元」詐騙陷阱！一名男子接獲自稱「郵局」的電話，誤信自己被冒名領取普發現金，結果一步步落入詐騙陷阱。對方假扮刑警與檢察官，還派人上門「收黃金鑑定」，男子最終交出25兩金條（約300萬元），對方隨即失聯，LINE帳號被刪除。事後男子才驚覺受騙，悲痛喊道：「半輩子的積蓄沒了！」

根據警政署165打詐儀表板指出，該起詐騙發生於11月初。受害者表示，當天接到一通自稱「郵局」的電話，對方聲音嚴肅並喊出他的全名，讓他瞬間放下戒心。對方聲稱有人冒用他的身分證去領普發1萬元，並表示可協助報案。男子緊張之下答應配合。

電話隨後被轉接給「刑警」，語氣更顯威嚴，並指稱案件涉及洗錢，需立即聯絡檢察官處理。不久後，一名自稱「檢察官陳彥章」的人透過LINE加好友，聲稱查到男子的帳戶遭人盜用，甚至用帳戶資金購買黃金，懷疑是以贓款交易，要進行鑑定。

該名「檢察官」進一步要求男子將所有黃金交出以供檢驗，強調鑑定完會全數歸還。男子雖一度猶豫，但因對方能說出其身分證字號與個資，加上口氣權威，終於深信不疑。當天下午，一名高瘦男子依指示現身家門口，自稱受檢察官指派前來收取黃金。男子便將價值約300萬元的25兩金條交給對方。

不料，對方離開後遲遲未回覆，男子打電話查問，卻發現「檢察官」LINE帳號已消失，通話號碼也成空號，這才恍然大悟受騙，痛心說道：「我努力一輩子守的錢，就這樣沒了，實在可恨！」

165打詐儀表板分析，此詐騙手法共分四步驟：

冒充郵局人員，指稱有人冒領普發現金。 假警察接手，謊稱案件涉及洗錢並轉接檢察官。 假檢察官要求交付黃金供鑑定，派車手取件。 車手收取黃金後立即失聯。

警方再次提醒，檢警機關不會以電話通知民眾涉及刑案，也不會要求交出財物或金錢鑑定。民眾若接獲可疑來電，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線查證，切勿輕信以免成為下一位受害者。

