「普發1萬」變親子理財教材 專家教戰培養兒童金錢管理力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】最近全民「普發 1 萬元」開始可以提領入帳，許多家庭帶著孩子前往 ATM 提領，讓親子理財與金融安全教育議題浮上檯面。衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，許多孩子因為生活經驗不足，對看似可提領現金的神秘提款機感到好奇，這時正好是家長引導孩子們理解「金錢從哪裡來、如何安全使用」的最佳時機。尤其年滿13 歲以上青少年，已可自行登記領取補助，他建議家長應透過穩定陪伴與開放討論，幫助孩子從零開始，建立金錢管理與風險意識。
家長陪同孩子操作ATM 共同討論金錢用途培養責任感與判斷力
許維堅主任指出，家長在與孩子一起操作ATM時，第一步就是從「安全」開始教起，包括教育孩子站在提款機前操作時，要注意周遭環境、使用時要遮住密碼、確認機器是否正常等。家長若能以冷靜、有序的方式示範，能讓孩子理解提款機不是「按一按就有錢」的玩具，而是需要謹慎對待的設備。
另外，孩子對ATM的好奇，往往也反映出他們在探索金錢的價值與選擇。許維堅主任建議，家長這時可進一步與孩子討論，當拿到政府發放的1萬元現金，是否要將部分金額進行儲蓄、如何花在真正需要的地方，甚至帶領孩子思考，是否願意撥出小額做善事，親子間透過討論，都是帶領孩子練習責任與判斷力的好時機。
普發1萬變教材 把補助轉化為孩子金融安全素養
許維堅主任強調，金錢觀與安全習慣並非一次就能建立，而是需要在生活中反覆練習。從每一次提款、匯款或檢查帳單，都能成為孩子對金錢、理財教育的一部分。對孩子而言，「普發1萬元」不只是補助，而是一堂實用的財務課，從如何安全使用 ATM、理解金錢與勞動的連結、培養風險意識與自我管理，都能在家長的陪伴與示範中逐步養成。
草屯療養院院長丁碩彥表示，普發1萬元對於孩子來說，是一份涵蓋「金錢理解」、「自我保護」、「自主與責任」的重要教材。丁碩彥院長並提到，如果家庭願意將這次補助機會，視為親子一起練習、共同面對生活的經驗，那麼這筆補助帶來的價值，將遠遠超過1萬元本身，也能成為孩子成長路上一項重要的養分。
親子間常為手機使用起衝突！醫：多傾聽、理解需求 信任與理解尤為重要
不是孩子變了，是你沒看見！老大哥的3個提問 道破親子距離的真相
