普發1萬「買手機或學技能」？他陷兩難 網一面倒：投資自己

記者高珞曦／綜合報導

許多民眾已領到全民普發1萬元，用途百百款，但有1位男大生表示自己陷入兩難，他原想購買新手機，可是家人建議用於學習語言或其他技能更好，不少網友也一面倒支持家長意見。

有位男大生猶豫該拿普發1萬元去買新手機，或是聽家人意見去學習職業技能，網友風向幾乎一面倒。（示意圖／中天新聞）

這位男大生在Dcard發文，當時確認普發1萬元消息後，他第1想法就是拿去購買新手機，但他家人考量他明年就要畢業投入職場，建議將錢用在精進語言能力或學寫程式。

他透露，身邊的人都是為了出國讀書或工作才特別學英文，他的英文能力也不錯，也達到學校畢業門檻，未來也可以選擇和英文無關的職業。他不理解家人所提「增加就業競爭力」的計畫，卻又感到動搖，好奇是否只是長輩眼中加薪的安全感？

貼文傳開後，許多網友也認為投資自己更實在，「需要跟想要，國小就教過」、「如果你語言能力不錯，可以去考個雅思、托福，因為雅思、托福有口說有些外商公司會喜歡，剛好這兩個考試也比較貴」、「個人是覺得英文滿值得投資的，就算你說不出國，但你完全無法保證客戶會不會是外國人，就連在超商都會碰到外國遊客了」、「你換手機如果是迫切需求就換吧，但我覺得投資自己更好」、「去逛一下104看一下工作職缺吧！有沒有那張成績，薪水是有落差的喔」、「語言有料，能得到更多的資訊與資源」。

也有部分人表達不同看法，精進技能和買手機可以是2件分開的事，這筆普發現金頂多算是「金額不大的意外之財」，努力工作就能再獲得1萬元，況且只用1萬元上補習課就想增加實力，仍是遠遠不夠。

