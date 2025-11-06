普發1萬》身分證尾數「2、3」今登記 17日開放ATM領現

普發1萬元昨（5日）上午8點起開放分流登記，首日由身分證、居留證尾數為「0、1」的民眾開始登記，今（6日）第2天輪到尾數「2、3」的民眾，接下來以此類推，下周一（10日）起不限尾數，想透過登記入帳的民眾都可以在「10000.gov.tw」登記，款項最快11日傍晚起陸續入帳；此外17日開放ATM提領，24日起民眾也可前往郵局領取。

普發1萬採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。官網5日至9日為期5天開放預登記，以身分證字號或居留證號尾數分流，昨首日是尾數「0、1」登記、今輪到尾數「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」，10日之後則不限尾數。根據財政部統計，預登記首日截至昨晚9點，已有超過104萬名民眾完成登記。

幫孩子代領看家長尾數

若家中有未成年子女，未滿7歲者應由父母或監護人代為領取；7至未滿13歲可由本人自行領取，也可由父母或監護人代為領取，若為代領，登記時需輸入代領人銀行帳號及身分證字號，健保卡號需填寫子女的。財政部提醒，代領登記是看家長的身分證字號尾數，不用管孩子的尾數。

10日以前登記成功，款項將於11日傍晚6點起至12日陸續入帳；11日以後登記成功，於登記後2個營業日內入帳。另外13日起，民眾可至官網查詢登記結果，若資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記。

17日起開放ATM提領

除了線上登記外，11月17日起至明年4月30日止，可持健保卡與提款卡至全台合作銀行ATM進行提領；11月24日起也可前往郵局臨櫃領取現金。

