「普發1萬」遭盜須監管帳戶？ 竹縣婦人遭詐損失80萬

〔記者廖雪茹／新竹報導〕政府普發現金政策甫上路，日前新竹縣芎林鄉卻有1名婦人遭假檢警電話詐騙，即以「普發現金1萬元」遭他人盜領為說詞，稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，最終婦人沒領到1萬元，存摺內80餘萬元已被詐騙車手提領一空，才警覺受騙趕緊報案。

為防止縣民受騙，新竹縣政府特別製作防詐宣導短片，由縣長楊文科與警察局長林建隆親自上陣，提醒民眾保持警覺，謹防各類「假普發」詐騙手法。

宣導影片以簡短的實例開場，呈現民眾收到「政府普發現金」簡訊的情境，林建隆嚴正提醒「看起來是真的，其實是詐騙！現金還沒拿到，就有人被害上當！」，傳達詐騙訊息的危險與真實性。

楊文科強調，政府絕不會透過簡訊、LINE、Email或電話要求民眾點選連結或提供帳號密碼，呼籲大家收到可疑訊息應立即刪除，若仍感不放心，可撥打165反詐騙專線查證。

影片中同時展示了正確的領取方式，包括登入唯一合法網站「10000.gov.tw」、使用ATM介面及至郵局櫃檯辦理等安全管道。楊文科也提醒「領錢不用急，冷靜3秒想一想」，別讓詐騙有機可乘。

警察局指出，芎林鄉該名婦人接獲假檢警電話詐騙，以「普發現金1萬元」遭他人盜領為說詞，要求婦人線上報案，假檢警聲稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，最終騙取婦人存摺及金融卡。

新竹縣政府表示，詐騙手法層出不窮，其中「普發現金1萬元」最常見的手法為假檢警(假冒公務機構)、釣魚簡訊(惡意連結)及騙取金融帳戶詐騙。縣府持續透過多元管道加強宣導，運用公私協力全面防堵詐騙。提醒縣民務必提高警覺，不隨意點擊陌生連結、不任意提供個人資料，可隨時上網瀏覽「165打詐儀錶板」詐騙案例，遇有可疑詐騙情事，請撥打「165反詐騙諮詢專線」或110報案電話，共同守護辛苦賺來的每一分錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

