普發1萬「遭盜領」急報警！竟是前妻領走 夫不願提告卻晚了

男子前往郵局，準備領取普發1萬現金，卻被告知款項已被不明人士領走，報警後意外發現竟是被前妻提領。（翻攝自Google Maps）

屏縣鹽埔鄉一名32歲陳姓男子，日前兩度前往郵局，準備領取普發1萬現金，卻被告知款項已被不明人士自ATM領走，陳男向里港警方報案，追查後確認是陳男的前妻蘇女領走；陳男得知是前妻領走本不想提告，但盜領行為屬「非告訴乃論」，全案仍依竊盜罪嫌將蘇女移送屏東地檢署偵辦。

警方調閱監視器 盜領者竟是前妻

警方調閱監視器後發現，盜領者竟是陳男29歲蘇姓前妻，據了解，兩人2年前離婚，育有3名孩子。陳男向警方表示，過去相關補助多由蘇女處理，他的郵局金融卡平時由前妻保管，且帳戶因久未使用，以為已遭鎖卡，因此才會到郵局臨櫃領現，沒想到已被前妻領走。陳男得知真相後表示不願提告。

屬非告訴乃論 不追究仍被送辦

然而警方指出，盜領行為屬非告訴乃論，即便陳男不追究，全案仍依竊盜罪嫌將蘇女移送屏東地檢署偵辦。最後，蘇女先行返還陳男5千元現金。

屏東首起普發金盜領案 警籲民眾提高警覺

里港警分局表示，此案為屏東縣首起普發1萬元現金盜領事件。警方說明，以ATM領取普發現金時，金融卡僅作為身分認證使用，帳戶本不會有金流紀錄，不受有無遭鎖卡影響。

警方也再次提醒，金融卡、健保卡、身分證等重要個人物品務必妥善保管，不要託付給他人，以免遭到不當使用甚至從事詐騙。

