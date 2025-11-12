普發1萬「還有人沒收到？」8大失敗情況解方一次看

普發現金1萬元今（12）日陸續入帳。未收到多因各銀行作業差異；13日起可上官網查結果，失敗可重登、或改ATM、郵局領取。（示意圖／Pixabay）





首批普發現金1萬元今（12）日啟動入帳，已完成登記或屬「直接入帳」者，從昨（11）晚6點起至今日依各銀行作業陸續匯入。財政部說明，尚未收到款項多因各家銀行處理流程與交易量不同，請先透過補摺、網銀或行動銀行查詢；13日零時起可上「全民＋1政府相挺」官網查登記結果。若入帳或核驗失敗，可重新登記，或改於11月17日起ATM、11月24日起郵局領現，整體時程未受鳳凰颱風影響。

本次首批對象約1046萬人，其中約463萬人屬「直接入帳」，包含：領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、公費就養榮民、安置兒少，以及各級機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國籍眷屬；另約583萬人為「登記入帳」並經檢核成功者，將依序撥付。

不過「直接入帳」與「登記入帳」也各有4大情境可能導致失敗，包含：

直接入帳4大失敗

近期年金、津貼或退休（儲）金帳戶曾有退匯紀錄。 使用海外帳戶（僅限本國金融帳戶）。 以匯票或支票領取政府給付，政府無本人帳戶資料。 領遺屬年金但匯入其他受益人帳戶，政府無本人帳戶資料。

登記入帳4大失敗

帳號核驗失敗，帳號與身分證/居留證號不一致。 無此帳戶。 帳戶已結清。 帳戶為警示或衍生管制帳戶。

普發一萬登記失敗怎麼辦？

若遇上述情況，系統或官網查詢頁將提示原因並開放重新登記；也可改以ATM自11月17日起、郵局自11月24日起領現，確保權益不受影響。財政部提醒，請民眾務必先補摺或查網銀確認是否已到帳，避免重複操作。

查詢方面，自11月13日起進入官網【查詢登記結果】，輸入本人／代領人身分證或居留證號與發放對象健保卡號（一次查一人），即可得知狀態：

顯示「款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」：代表入帳成功，請自行確認明細。

若顯示「入帳失敗或核驗失敗」：請依指示重新登記或改採ATM／郵局領現。

財政部並再次宣導防詐重點：政府不會主動以簡訊、Email通知領錢或要求到ATM、網銀操作轉帳；如遇可疑訊息或來電，請撥165反詐騙或1988客服（每日8:30–18:30）查證。因各銀行批次處理不同，部分民眾清晨已陸續回報入帳成功，未收到者請耐心等候銀行撥款與批次更新。

