普發1萬｜郵局今起開放「櫃檯領現金」 首週分流1圖看懂

【記者許麗珍／台北報導】財政部統計「全民+1 政府相挺」統計至11月23日已有1650萬人近7成民眾領取完畢，今起(24日)全台1292間郵局據點開放領現，尚未領取的732萬民眾請留意首週郵局實施身分證分流措施勿白跑一趟。

全民普發1萬元民眾可以透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。其中最受矚目的「登記入帳」從11月5日至11月9日開放身份證尾數分流預登記，11月10日則不分尾數，凡11 月10 日（含）前完成登記者，均屬於首批入帳，各家銀行於11月11日晚間6時起陸續撥款。11月11日以後登記者，則會在兩個營業日內快速入帳。11月17日則開放「ATM 領現」。

普發現金上路逾2週，依據財政部統計表示，截至23日晩間22時，普發一萬登記入帳有843萬人，ATM領現則有351萬人，相加已逾1194萬人，若再加上458萬人是直接入帳，目前已有1650萬民眾領取完畢，佔總取人數2384萬人的近7成，等於自11月5日預登記開始至今逾兩週，70%民眾都已領取完畢，也就是還有732萬民眾尚未領取普發現金。

財政部表示，今起(24日)全台1,292間郵局據點開放領現，根據中華郵政公司規劃，11月24日至11月29日開放郵局領現首週將實施分流措施，星期一、三、五開放身分證號或居留證統一證號尾數單號民眾辦理，星期二、四、六開放尾數雙號民眾辦理。

財政部強調，首週郵局實施的分流措施，65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限。呼籲民眾可赴全台1292間郵局據點就近領取，領取時間至明年4月30日止。

財政部提醒，民眾至郵局領現時，領有健保卡的民眾，請務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。

財政部提醒，民眾至郵局領現時，領有健保卡的民眾，請務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取；若委託他人領取，除了攜帶發放對象的健保卡外，受託人同時也須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。

至於新生兒領取的規定，財政部指出，明年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父的身分證明文件正本，於明年5月22日前至郵局臨櫃領取。





