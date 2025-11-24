普發1萬「郵局領現」今上路！首週留意有分流 懶人包一次看懂

普發1萬「郵局領現」今（24日）上路。（示意圖；本刊資料照）

普發現金1萬元最後一種領取方式「郵局領現」今（24日）上路，民眾可持健保卡至全台各地郵局據點臨櫃領取。值得注意的是，郵局領現首週採「分流」，身分證尾數單數者週一、三、五可領；雙數者則為週二、四、六可領取，第二週起就沒有限制。

財政部說明，郵局領現領取期間至2026年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1,292間郵局據點，遍布全臺鄉鎮及離島地區，請民眾視方便時間就近領取，在前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。

財政部說明，至郵局領現時，領有健保卡之民眾，請務必攜帶具照片之健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。倘委託他人領取時，除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。

2026年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，於2026年5月22日前至郵局臨櫃領取。

領取流程如下：

郵局臨櫃辦理→領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收。 分流作業：臨櫃發放作業第1週（2025年11月24日至11月29日），依「臨櫃領取人」之身分證統一編號或居留證統一證號尾數辦理單、雙號分流。

週一、三、五身分證統一編號或居留證統一證號尾數「單號」（1、3、5、7、9）者可領取。

週二、四、六身分證統一編號或居留證統一證號尾數「雙號」（2、4、6、8、0）者可領取。

臨櫃領取人為年長者（65歲以上）或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。

郵局營業據點一覽

全台1,292間郵局據點都可領取普發現金1萬元，若是平日的沒空領取，週六全台也有275間郵局有營業。

根據財政部統計，截至今早7時，目前登記入帳累計登記人數已達843萬多人，ATM領現也有353萬人，最後郵局領現今開放，民眾可挑選自己最方便的方式，領取這筆1萬元普發現金。

