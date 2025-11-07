普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？財政部公布「補救方法」





普發一萬元的預先登記作業持續進行中，今（7）日進入第三天，輪到身分證尾數「4、5」的民眾可上網登記。不過，部分民眾擔心若錯過分流登記時間該怎麼辦？對此，財政部也公布補救方式。





這普發1萬元現金共有5種領取方式，包含：「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」，線上登記系統已於11月5日上線，並在5日至9日期間採身分證或居留證尾碼分流登記，民眾可依證件尾數確認登記日。財政部提醒，記得備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，至普發現金官網「登記入帳」頁面依指示操作，即可完成登記程序。





圖片來源：臉書財政部

不少民眾擔心錯過登記時間該怎麼辦，財政部表示，只要在預登記期間及10日當天完成登記，並經系統檢核成功的民眾，款項將於11日晚間6點起陸續入帳至12日；若錯過分流登記也不必擔心，從11月10日起將全面開放，不分身分證尾數，符合資格者皆可上網登記。





圖片來源：臉書財政部

17日起可選擇「ATM領現」、24日起則可透過「郵局領現」方式領取現金。財政部補充，5日至9日採分流登記主要是為了分散系統流量，確保網站順暢運作，而登記入帳開放時間相當充裕，將持續至115年4月30日止，呼籲民眾可安心上網完成登記。

