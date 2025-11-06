普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？ 財政部回應了





普發1萬登記入帳第二日，今日輪到尾數「2、3」的民眾登記，部分民眾擔憂錯過分流登記該怎麼辦，對此，財政部表示，10日起不分尾數都可登記，不用擔心錯過分流。

行政院日前公布普發1萬開放預先登記，登記前5日採身分證或居留證尾數分流，10日起不分尾數都可登記，11月13日開放查詢登記結果。

財政部指出，只要在10日前登記成功，款項將會於11日晚間至12日陸續入帳，至於還未登記或是錯過分流的民眾也別擔心，10日起不分尾數都可登記，只要符合資格者都可以進入網站，同時本月17日起也將開啟ATM領現管道，24日起郵局也可以領取。

此外，財政部強調，若民眾忘記在期限內完成領取1萬元現金，款項將直接視同捐贈國庫，無法再補發。若是擔憂登記失敗領不到普發1萬，可以於11月13日後進入官網（https://10000.gov.tw）查詢登記結果，守護權益。

