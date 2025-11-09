「普發1萬」一類人最快明入帳！財政部曝失敗補救方法 今起全面開放登記

等很久的「普發現金1萬」最快明（11日）入帳。（本刊資料照）

等很久的「普發現金1萬」最快11日入帳！財政部指出，普發現金採取分流登記，今（10日）起開放全面登記，並提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」5種領取方式，款項將自11月11日晚間6時起至12日陸續入帳，若選擇ATM、郵局領現，則於不同時間開放。

發普1萬5種領取方式 失敗可以補救

財政部表示，普發現金每人可領取1萬元，分別提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」5種領取方式，款項將自11月11日晚間6時起至12日陸續入帳，受理銀行包括各主要公股與民營銀行；若選擇ATM領現，將於11月17日開放；若選擇郵局領現，則於11月24日開放。

廣告 廣告

財政部也提醒，若登記時輸入的帳號與身分資料不符、帳戶不存在或已結清、帳戶被金融機構列為特殊管制類別等情況，可能導致入帳失敗，屆時系統會自動提示失敗原因，事後也可重新登記或改以其他方式領取。

財政部、政府呼籲嚴防詐騙

政府也呼籲，民眾不用急著登記，也不必擔心錯過領取時限，因登記入帳期限開放至明年4月30日，並強調政府不會以簡訊或電話主動通知領錢，更不會要求民眾至ATM或網銀進行轉帳操作。

財政部也表示，務必認明官方網址結尾為「.gov.tw」，而且「gov」前方一定是「.」，不會夾雜數字或多餘英文字。若收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證，以免受騙

更多鏡週刊報導

王子、粿粿疑偷情「裸體相擁照」遭瘋傳 資深媒體人公開照片比對：背景就是她家浴室

「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚

騙12歲女兒到日本賣淫「月接客超過60人」 29歲泰國生母身分曝光！移民署證實了