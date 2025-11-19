普發1萬》飯店狂撒好康寵客 餐飲滿5千贈1千、住房買1送1

高雄萬豪響應政府普發一萬元政策，推出限期的「普發一萬加碼活動」，民眾於館內指定9間餐廳單筆消費滿5000元，即可獲贈總價值1000元的餐飲抵用券。(高雄萬豪酒店提供)

政府普發一萬政策近期陸續入帳，包括高雄萬豪酒店與台北凱達大飯店，北高兩間星級飯店看好普發金帶來的效益，紛紛規劃全館通用的優惠回饋旅客，包括餐飲滿5000贈1000、住房買1送1或是買1送2等好康，業者希望藉由普發金助攻，讓旅客以更實惠的價格享受星級飯店提供的精緻服務。

【高雄萬豪普發金優惠 餐飲滿5000贈1000】

高雄萬豪酒店響應政府普發一萬元政策，11月20日至12月14日推出限時「普發一萬加碼活動」，凡於館內指定9間餐廳單筆消費滿5000元，即可獲贈兩張面額500元、總價值1000元的餐飲抵用券，滿10,000元贈送4張，以此類推，業者把普發一萬的效益放大再升級。該優惠不限平、假日，適合年末聚餐，也為年底餐飲市場再添一波亮點。

高雄萬豪「普發一萬加碼活動」適用於全館多種類型的9間特色餐廳，從港點、自助百匯、中西式佳餚到精緻日料與甜點咖啡，選擇豐富。(高雄萬豪酒店提供)

高雄萬豪「普發一萬加碼活動」適用於全館多種類型的特色餐廳，包括「皇怡」咖啡廳、「京翠」港式飲茶、「豪享」自助餐廳、「京享」蔬食百匯餐廳、「皇豪」中餐廳、「皇饕」牛排館鐵板燒、「美享地」餐廳、「京樂」日本料理餐廳及「京心」咖啡廳9家餐廳，從港點、自助百匯、中西式佳餚到精緻日料與甜點咖啡，選擇豐富。該方案不適用「皇豪」中餐廳包廂消費。

1000元的餐飲抵用券可於全館9間餐廳使用，單筆消費滿1000元即可折抵1張，滿2000元折抵2張，折抵無上限，不適用「皇豪」中餐廳包廂消費，發票不跨廳累計，抵用券不與其他活動及優惠併用，相關使用規範依券面說明為主。為提升便利性，抵用券使用期限至2026年2月28日，春節期間除夕至初四不適用，提供賓客更彈性的消費選擇。

【萬元入住台北凱達 限量豪華套房買1送1】

為搶攻普發一萬商機，台北凱達大飯店以「全民共享 幸福放大」為概念推出「豪享度假」超值限量住房專案，即日起至2026年4月30日止，只要一萬元即可於周一至周四入住豪華套房，享買1送1好康；家庭房則是買1送2優惠，周五住房每晚加價要400元。普發金可再搭配飯店11月的周年慶優惠，民眾透過官網訂房入住滿4888元，再加碼贈500元抵用券；餐飲則是全館餐飲消費滿千贈百、早餐買1送1，讓旅客從住宿、餐飲一次享盡優惠。

「豪享度假」限量住房專案，一次梭哈1萬元可入住豪華套房兩晚或家庭房三晚，最高現省逾4萬元。(台北凱達大飯店提供)

台北凱達豪華套房每晚原價22，800元加1成起，採大面窗景與自然採光設計，配有獨立客廳、寬敞臥室與景觀泡澡浴缸。(台北凱達大飯店提供)

迎來秋冬旅遊旺季，台北凱達針對普發金推出的「豪享度假」住房專案，一次梭哈1萬元即可入住豪華套房兩晚或家庭3、4人房三晚，最高現省超過4萬元。豪華套房每晚原價22,800元加1成起，採大面窗景與自然採光設計，配有獨立客廳、寬敞臥室與景觀泡澡浴缸，宛如置身都會精品宅；而家庭房每晚原價15,800元加1成起，優惠下殺3折以下。專案日限3間。「豪享度假」住房專案不含早餐，適用同日住宿或連續住宿，業者提醒普發金優惠專案連假、跨年、農曆新年期間不適用。

