普發1萬「驚人拒領率」曝 青鳥被諷：好喜歡中華民國

全民普發現金1萬元將在本月上路，根據入口網站《Yahoo奇摩》舉行的網路投票，共超過5萬名網友參與，結果竟只有0.5%的網友表態「不會領」。對照閣揆卓榮泰及法師釋昭慧曾倡議的拒領運動，網友熱議直呼「青鳥不是不領嗎？」、「不是應該有40%拒領嗎？」、「口嫌體正直」，嘲諷不斷。

Yahoo奇摩於10月27至31日舉辦網路投票，共吸引超過5萬名網友參與。調查結果顯示，在普發現金的五種領取方式中，38.9%的民眾選擇「登記入帳」方式領取，其次為「ATM領現」佔21.3%，「直接入帳」則有18.2%的民眾選擇。較少人選擇的方式包括「郵局臨櫃」佔9.2%，以及「偏鄉造冊發放」佔2.4%，表態「不會領」的民眾僅佔0.5%，幾乎可忽略不計。PTT網友直呼「青鳥不是不領嗎？」、「不是應該有40%拒領嗎？」、「口嫌體正直」。

粉專「高雄林小姐」對此直酸「青鳥最硬的大概就只剩嘴...傻子和富人才不領～好喜歡中華民國（國幣）是不是？青鳥身體超誠實！」網友留言「寧可相信世上有鬼，也不相信青鳥的嘴」、「如同整天高喊台獨一樣，執政10年依然原地踏步，除了騙票就是騙錢，但領錢、撈錢時絕不落人後」。

據了解，政府預計採用五種方式發放每人1萬元的普發現金，包括登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃、直接入帳與偏鄉造冊發放。官方網站「10000.gov.tw」將於11月5日開放民眾登記，首批款項預計於11月12日入帳。

