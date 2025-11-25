普發1萬＋0056股息＋薪水入帳…有人秒花、有人再投入，艾蜜莉：懂分配的人，早就不靠努力硬撐了





上週有不少大大同時領了三筆錢，領到荷包都滿滿的。三筆是哪三筆呢？10號發的薪水、政府普發的1萬、0056的股息。

這三筆錢同時進帳，很多人對這三筆錢的處理方式也都不一樣。有大大立刻把普發金花掉犒賞自己，有的則是默默將它和0056的配息繼續再投入。

雖然都是收入，但如何分配它們的才能在舒適狀態下，慢慢從「靠勞力撐生活」的疲憊迴圈裡跳脫出來呢？

領了三筆錢，怎麼配置呢？

雖然都是收入，但每一筆錢在我們的人生中，各自扮演了什麼「角色」呢？

最聰明的做法是讓它們各司其職，不要把所有壓力都放在薪水上才是合理的配置。

財務自由是由多種「資金來源」支撐生活



1、薪水：抵抗恐慌的定海神針



薪水是這三筆錢中最重要，但也最消耗勞力、能量的，它並不是能夠揮霍的資本，以投資的角度來看，是一道「財務護城河」，因為它賦予我們能夠「耐心等待」的權利，等待市場低點加碼、等待景氣復甦、等待獲利了結，從而避免在市場恐慌時被迫賣出。

當然，要讓薪水發揮最大防禦價值，就必須先完成防守，建立緊急預備金之後，再紀律地將剩餘資金投入資產中，這是把「主動收入」轉變為「現金流」的關鍵。

2、普發一萬：零成本的「免費子彈」

普發金的1萬元，其實就是意外之財、獎金，優勢是「零成本」。當然，要把它作為一次性消費的獎勵或是補貼，或是轉化成無心理負擔的複利種子，都是我們自己決定。

如果更看重即時回饋也可以將它用於創造情感價值，像是為家人準備一桌熱湯，或是購買能長期省時的工具，將金錢轉化為時間資本。

3、0056配息：我們養的「下金蛋的雞」

它是過去投入的「時間和紀律」所開出的成果，是資產給我們的回饋。這筆錢的價值在於永續性，大多數人的做法是執行「再投入」，讓配息買回更多的單位，讓資產持續成長。

簡單來說，這三筆錢剛好就是：主動收入+被動收入+意外之財，當清楚且能合理的分配它們的任務時，才能在舒適狀態下，慢慢從「靠勞力撐生活」的疲憊迴圈裡跳脫出來。

主動收入負責穩定與安全、意外之財負責加速與彈性、被動收入則是那條長期往上走的護城河。 這也是為什麼有人說：財務自由是生活能被多少種「資金來源」支撐，當收入結構開始分散，會發現自己越來越不需要靠「努力」硬撐，而是靠系統、靠紀律、靠習慣，讓未來越來越穩、越來越輕鬆。

(本文獲「艾蜜莉-自由之路」授權轉載於此)





