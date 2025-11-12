普發1萬｜ 11/17開放ATM 領現 抽日本來回機票、iPhone 17、現金2萬元

【記者許麗珍／台北報導】普發現金一萬元目前還有約1100萬人尚未領取，11月17日開放銀行ATM 領現，各家銀行紛紛祭出加碼活動搶客，永豐銀可抽台北－日本沖繩雙人來回機票，北富銀抽iPhone 17，中信銀抽任天堂遊戲機Switch 2、台企銀抽現金2萬元，合庫銀抽8萬元刷卡金。

全民普發1萬元民眾可以透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。其中最受矚目的「登記入帳」已從11月11日晚間6 時起陸續匯入指定帳戶，依據財政部官網統統計至11月12日晚間12時，已有721萬人完成登記，若加上11類符合直接入帳的464萬人，目前還有約1171萬人尚未領取。

11月17日開放銀行ATM 領現，各家銀行紛紛祭出加碼活動搶客，到底哪家銀行ATM領錢最划算，《壹蘋新聞網》彙整各家銀行加碼方案一次看。

永豐銀抽台北－日本沖繩雙人來回機票

永豐銀行表示，至12月31日前，該行客戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）。其中，台北－日本沖繩雙人來回機票市售價格約３萬元左右。

北富銀抽iPhone 17 Pro 256GB手機

台北富邦銀行表示，民眾持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前，綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10,000元、5,000元、2,000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

中國信託抽任天堂遊戲機Switch 2

中國信託商業銀行表示，自今年11月17日起至12月31日（實際日期以官網公告為準），只要持金融卡至中國信託銀行ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組，讓民眾領取普發現金之餘，還有機會抽到好禮。

台新銀抽1萬點台新Point及超商優惠券

台新銀行則指出，2025年11月17日至2025年12月14日，透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可於ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，將抽出逾5,000名幸運得主，最高可獲1萬點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

元大銀抽中1萬元回饋金

元大銀行表示，持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

土銀抽10名紅利點數80,000點

土地銀行表示，自即日起至115年1月16日使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金，即可獲抽獎機會，獎項為頭獎10名紅利點數80,000點（等值新台幣8,000元）、貳獎80名紅利點數8,000點（等值800元）及參獎800名紅利點數800點（等值80元）。

一銀抽mo幣5,000點

第一銀行完成ATM領現者，抽mo幣5,000點，共2名。

合庫銀金融卡抽iPhone 17、8萬元刷卡金

合庫銀行表示，ATM領現抽獎活動包括選合庫ATM領現抽iPhone 17（256GB）共5台。用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3,000名。合庫萬元加倍送抽獎活動部分，選合庫「ATM領現」並使用合庫信用卡一般消費累積達1萬元，即獲得一次抽獎機會。抽8萬元刷卡金1名、1萬元刷卡金5名、1千元刷卡金50名及100元刷卡金500名。

台企銀抽現金2萬元3名、現金1萬元7名

台企銀行表示，來台灣企銀完成「ATM領現」，有機會抽到現金2萬元3名、現金1萬元7名等多項好禮，共抽出510名中獎人。另外台企銀加碼，凡完成「ATM領現」並加入Hokii數位會員，可再享1次抽獎機會。

