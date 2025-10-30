普發1萬！ 2銀行加碼抽萬元 還有「11萬大禮包」





普發現金1萬元即將開跑，民眾可以各種方式領取，而其中有銀行祭出加碼優惠，包括台新針對ATM領現及登記入帳的方式，加碼獎金最高可拿2萬元，此外元大也加碼推出指定入帳符合資格者，即可參加抽獎10萬元回饋金，最高一次能抱走11萬元現金，讓民眾幸福感加倍！

普發現金使用銀行兌領，以下是各家業者加碼優惠：

一、台新銀行

民眾可持國內任一家金融機構金融卡至台新ATM，選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元。亦可至政府「全民+1政府相挺」網站選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號並依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。

廣告 廣告

ATM 領取天天抽獎 最高可獲萬點回饋

2025年11月17日至2025年12月14日，民眾只要透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

線上登記入帳同享好康 抽萬點再領優惠券

民眾亦可選擇線上方式輕鬆領取，只要上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並輸入台新銀行存款帳號，依照步驟完成登記，1萬元將於指定日期自動入帳。2025年11月5日至2025年12月14日於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且於2025年12月31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point 10,000點。

此外，響應「全民+1政府相挺」，登入台新網路/行動銀行還可領取漢堡王買一送一、肯德基1+1餐點88元、必勝客買小送大、雅虎購物中心7折券等超值優惠券。

Richart 數位帳戶 新戶享好禮

為響應全民共享經濟成果，台新針對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，推出專屬優惠。即日起至11月30日，成功開立Richart存款帳戶並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶新台幣10萬元以內資金可享3.5%優惠利率。開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或線上登記入帳，皆有機會參與台新加碼優惠，讓1萬元放大變2萬元！

二、元大銀行

自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金，等於將政府普發的1萬元紅包放大成最高12萬元的大禮包。

元大銀行同時針對數位存款帳戶的新/舊客戶推出專屬優惠。數位存款帳戶新戶享有三大禮遇，包含自帳戶審核成功後六個月內可享最高3%活儲優利，以及每月多達99次的跨行提款/轉帳免手續費優惠，此外新戶完成指定任務還能拿到最高500元回饋金；還沒有數位存款帳戶的既有客戶，只要首次申辦數位存款帳戶，得享有最高1.125%活儲優利。

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



觀光逆差前9月達805萬人次 署長認了：國旅住宿貴

離婚金要3千萬？ 粿粿喊超出負擔 律師搖頭：夢裡會有

玉山金娶三商壽「摸黑交易」？ 金管會挨批路人甲 彭金隆回應了