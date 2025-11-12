普發1萬「2類人」先入帳！「領嘸錢」情形曝光

生活中心／江姿儀報導



全民普發一萬開始入帳！今（12日）財政部指出，符合首批領錢資格的國民共計1046萬人，「2類人」昨（11日）18時開始到今天（12日）陸續入帳。財政部也說明「4大失敗情形」，提醒民眾可以重新登記，或改由其他管道領錢，而明（13日）官網將開放查詢登記結果。





普發1萬首批1046萬人搶先入帳 登記失敗領嘸錢「4情形」一次看！

首批共有1046萬名民眾符合領錢資格，「直接入帳」失敗情形曝光。（圖／翻攝自普發一萬官網）

財政部今（12日）表示，首批共有1046萬名民眾符合領錢資格，包含約463萬名「直接入帳」者，以及約583萬名5日到10日完成登記的「登記入帳」者。財政部進一步說明，登記入帳失敗4種情形：

1.帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。

2.無此帳戶

3.帳戶已結清

4.帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶

普發1萬首批1046萬人搶先入帳 登記失敗領嘸錢「4情形」一次看！

「直接入帳」身分提醒，「4類人」非屬直接入帳對象。（圖／翻攝自財政部臉書）

其中「直接入帳」包含勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民等族群。不過以下幾類人，非屬直接入帳對象：

1.近期年金給付、津貼及退休（儲）金帳戶有退匯紀錄

2.使用海外帳戶（直接入帳僅適用國內金融機構帳戶）

3.以匯票、支票方式領取給付

4.領有勞保、災保、國保遺屬年金給付，但係選擇匯入其他受益人帳戶





