普發1萬》3大電子支付開戰 最高回饋衝30％

普發1萬今（5日）開始分流登記，除了銀行業者、旅宿業者推出優惠外，各大電子支付平台也祭出回饋活動，《中時新聞網》整理各家電子支付平台優惠資訊，讓一萬元繼續放大、花得更聰明，其中使用LINE Pay赴韓國指定店家消費，疊加回饋最高可達30%。

LINE Pay

即起至年底前，用戶只要透過「LINE Pay找體驗」訂購海內外景點門票、日韓列車通票、一日遊行程、文化體驗、按摩泡湯和台灣高鐵套票等旅遊商品及服務兌換券，平日享12%、周末享LINE POINTS 18%回饋。即起至年底前，前往韓國指定店家以LINE Pay付款，疊加回饋最高可享30%點數。

此外，即起到年底前，至全台指定飯店消費，每月首筆消費滿2500元，就可以抽最高888點紅包，並可獲得一張9折優惠券，最高可折抵500元。綁定聯邦賴點卡付款，還可再拿5%點數回饋。

餐飲部分，即日起至年底，到指定米其林餐廳、餐廳、咖啡廳消費，單筆滿200元可抽188點，綁定聯邦賴點卡還可額外享5%回饋。

全支付

全支付針對普發1萬推出多元回饋活動，將普發金儲值至「全支付帳戶」或「連結銀行帳戶」付款，即日起至即日起至12月31日止，在全台指定合作店家用上述兩帳戶付款，即可享筆筆3%全點回饋；連結指定銀行帳戶如國泰世華銀行、元大銀行、將來銀行及華泰銀行付款，再加碼3%全點回饋，每人每月上限全點100點，限量優惠先搶先享。

全聯福利中心也推出「放大1萬元」活動，即起至30日，每周六、日全支付單筆消費達1000元，共贈800限時福利點。指定銀行信用卡PXPay、全支付，單筆消費滿1300元限量加贈650福利點，全支付指定日最高回饋11.1%。

全盈+PAY

以元大銀行台幣帳戶新綁定全盈+PAY，即起至年底，首筆直接扣款享消費滿50獲得50元回饋，每人限領一次，活動至今年底止。

台新Richart數位存款帳戶也與全盈+PAY合作，即起至年底，新用戶綁定後，消費扣款單筆滿100元以上，享全盈儲值金500元回饋。

即起至年底前，王道銀行新戶在核卡後30天內，使用全盈支付刷卡一般消費，最高可享10%現金回饋，回饋上限為500元。

國泰世華銀行新戶，即起至年底前，只要於全家門市綁定全盈+PAY帳戶付款，筆筆回饋10%全盈儲值金，上限200元。

