普發1萬「463萬人自動入帳」 釋昭慧批綠助紂為虐：連「拒領」資格都斷除

普發現金1萬元已陸續入帳，昔日發起「拒領1萬元、回捐國家」連署活動的法師釋昭慧今（13）日指出，已有400多萬人被直接入帳，甚至連拒領的資格都被斷除。她批評，執政團隊明知這是藍白合謀揮霍國庫、削弱國力，卻一再棄械投降，甚至有綠營政客與藍白一唱一和。

釋昭慧今日在臉書發文表示，政府為了便民，有463萬人被自動入帳1萬元，這對其中想要拒領的民眾，「無疑是一種無禮冒犯」，即便他們之後把錢領出來捐給公益團體，也會被歸入「接受普發」的行列。更嚴重的是，媒體、名嘴與網軍可以就此宣稱，果然沒有多少民眾拒領，各黨政客與境外勢力可以據此研判，台灣人果然很愛錢。

廣告 廣告

釋昭慧直言，在不久的將來，為了收買愛錢的台灣民眾，各黨政客必將加碼推出更多揮霍國庫的方案。至於停砍年金，那只是揮霍國庫的「前菜」而已。

普發現金有400萬人直接入帳 釋昭慧：執政團隊成「助紂為虐」共犯

釋昭慧提到，堪歎執政團隊，明知藍、白合謀，意在揮霍國庫、削弱國力，然而迫於選戰的形勢所逼，從拒絕「普發1萬」，到被迫「普發1萬」，再到放棄添加「拒領」選項，他們只能一而再，再而三地棄械投降。

釋昭慧指出，執政團隊竟然服務到家，不經當事人同意，就直接撥款入戶，「讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，執政團隊的本心，或許是為了便民，但也在無形中成了『助紂為虐』的共犯。」

全民普發1萬元的作業正如火如荼進行中。（資料照，顏麟宇攝）

釋昭慧批政客：為討好選民，大方竊國

「從普發1萬而見微知著，看到了國庫燒錢三部曲。」釋昭慧表示，第一部是各黨競相加碼，推出各種錢坑法案，蠶食鯨吞虛耗國庫；第二部是讓意圖「搶救國庫」的吹哨人成為箭靶，進行各種人格謀殺；第三部是國庫空虛、債留子孫，從而致令「台灣沒有明天，子孫沒有未來」。

釋昭慧認為，「無分藍、白、綠營政客，無論是為了『討好選民』，還是為了『摧毀台灣』，他們都在光天化日之下，大大方方地『竊國』。沒有誰是『無辜』，只有『主謀』與『從犯』之別！」

更多風傳媒報導

