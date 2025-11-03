普發1萬｜8大銀行加碼一次看！抽日本機票、iPhone17、3.9萬現金

【記者許麗珍／台北報導】全民普發現金即將登場，各家銀行紛紛祭出加碼活動搶客。永豐銀推出ATM領現或透過「登記入帳」抽台北－日本沖繩雙人來回機票，華南銀、台北富邦銀祭出抽iPhone 17 手機活動，台新銀推出抽1萬點Point及超商優惠券，元大銀推1萬元回饋金抽獎，LINE Bank祭出新台幣39,900元現金抽獎。

最受關注的全民普發1萬元11月正式啟動，財政部表示將於11月5日起陸續預先登記，民眾可以透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。根據財政部資料顯示，2023年普發6千元領取管道以登記入帳占39.8%最多，ATM領現則以24.3%居次，二者合計占比逾6成，也因此這次普發現金1萬元，各銀行紛紛祭出加碼活動搶客，讓民眾更有感。

廣告 廣告

永豐銀行表示，至12月31日前，該行客戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，該行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或遠東SOGO百貨5,000元即享券（2名）。

台新銀行則指出，2025年11月17日至2025年12月14日，透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可於ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，將抽出逾5,000名幸運得主，最高可獲1萬點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。

台北富邦銀行表示，民眾持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前，綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10,000元、5,000元、2,000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。另針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，可獲得抽獎機會，最高可抽中現金１萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者的北富銀帳戶，讓現金加倍。

永豐銀行表示，至12月31日前，該行客戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券。永豐銀行提供

元大銀行自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」指定至「元大銀行台幣存款帳戶」，或持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

土地銀行表示，自即日起至115年1月16日使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金，即可獲抽獎機會，獎項為頭獎10名紅利點數80,000點（等值新台幣8,000元）、貳獎80名紅利點數8,000點（等值800元）及參獎800名紅利點數800點（等值80元）。

元大銀行推出「領萬元抽萬元」普發現金加碼抽獎活動，應援萬元回饋金。元大銀行提供

華南銀行表示只要是存戶選擇以華南銀行帳戶「登記入帳」，就有機會抽蘋果 iPhone17 256GB 或 Line Points 點數等好禮，總計將發出超過 2,000 個獎項。

台灣銀行推出「數位存款帳戶新戶限定回饋活動」，鼓勵民眾以台銀新台幣數位存款帳戶作為普發現金匯入帳戶，只要完成登記申請並成功入帳，再完成指定任務，最高可享500元回饋金，再加上10萬元以內新台幣數位存款2.075%高利活存及每月99次網銀跨轉免手續費優惠，活動至114年底止。

LINE Bank宣布即日起起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。倘若換算新台幣39,900元的抽獎現金價值，相當於目前最熱賣的iPhone 17 Pro 256GB定價，如同賺到一隻全新iPhone手機。

台灣銀行鼓勵民眾以台銀新台幣數位存款帳戶作為普發現金匯入帳戶，只要完成登記申請並成功入帳，再完成指定任務，最高可享500元回饋金。台銀提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

護理師女神魂斷大馬 遭爆去當伴遊！雪碧怒嗆：嘴吃到屎嗎

獨家｜坣娜59歲病逝 康康慟揭她暖舉：不因長得漂亮就看不起我

粿粿出軌王子「超扯訪談」影片曝！陸網友驚：還以為他倆才是夫妻

