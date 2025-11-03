普發1萬｜8大銀行加碼一次看！抽日本機票、iPhone17、3.9萬現金
【記者許麗珍／台北報導】全民普發現金即將登場，各家銀行紛紛祭出加碼活動搶客。永豐銀推出ATM領現或透過「登記入帳」抽台北－日本沖繩雙人來回機票，華南銀、台北富邦銀祭出抽iPhone 17 手機活動，台新銀推出抽1萬點Point及超商優惠券，元大銀推1萬元回饋金抽獎，LINE Bank祭出新台幣39,900元現金抽獎。
最受關注的全民普發1萬元11月正式啟動，財政部表示將於11月5日起陸續預先登記，民眾可以透過「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。根據財政部資料顯示，2023年普發6千元領取管道以登記入帳占39.8%最多，ATM領現則以24.3%居次，二者合計占比逾6成，也因此這次普發現金1萬元，各銀行紛紛祭出加碼活動搶客，讓民眾更有感。
永豐銀行表示，至12月31日前，該行客戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，該行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或遠東SOGO百貨5,000元即享券（2名）。
台新銀行則指出，2025年11月17日至2025年12月14日，透過全台台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，可於ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，將抽出逾5,000名幸運得主，最高可獲1萬點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。
台北富邦銀行表示，民眾持金融卡至北富銀ATM提領普發現金，並於活動結束前，綁定北富銀LINE官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣10,000元、5,000元、2,000元、500元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。另針對北富銀存戶，12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，可獲得抽獎機會，最高可抽中現金１萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者的北富銀帳戶，讓現金加倍。
元大銀行自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」指定至「元大銀行台幣存款帳戶」，或持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。
土地銀行表示，自即日起至115年1月16日使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金，即可獲抽獎機會，獎項為頭獎10名紅利點數80,000點（等值新台幣8,000元）、貳獎80名紅利點數8,000點（等值800元）及參獎800名紅利點數800點（等值80元）。
華南銀行表示只要是存戶選擇以華南銀行帳戶「登記入帳」，就有機會抽蘋果 iPhone17 256GB 或 Line Points 點數等好禮，總計將發出超過 2,000 個獎項。
台灣銀行推出「數位存款帳戶新戶限定回饋活動」，鼓勵民眾以台銀新台幣數位存款帳戶作為普發現金匯入帳戶，只要完成登記申請並成功入帳，再完成指定任務，最高可享500元回饋金，再加上10萬元以內新台幣數位存款2.075%高利活存及每月99次網銀跨轉免手續費優惠，活動至114年底止。
LINE Bank宣布即日起起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣39,900元現金抽獎機會。倘若換算新台幣39,900元的抽獎現金價值，相當於目前最熱賣的iPhone 17 Pro 256GB定價，如同賺到一隻全新iPhone手機。
