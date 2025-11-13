普發1萬 85℃週五咖啡日買2張寄杯卡抽1萬
【記者柯安聰台北報導】拿到全民普發現金1萬元，美食-KY（2723）旗下連鎖品牌85℃13日宣佈，到85℃買咖啡，有機會把1萬變2萬。11月14日、11月21日和11月28日，週五咖啡日單筆購買2張(含)以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前報會員電話，即可自動參加1萬元抽獎活動，共5名，每人1萬元；單筆購買10張中大杯咖啡寄杯卡，免費再送1張同品項同大小寄杯卡，還有5次1萬元抽獎機會。
全民普發現金1萬元放大術，85℃加碼跟進抽1萬，喜歡喝咖啡的人，趕快加入85 Cafe APP註冊會員，並且在11月14日、11月21日和11月28日，週五咖啡日中大杯咖啡第2杯半價時，單筆購買2張(含)以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前記得報會員電話，就可以自動參加1萬元抽獎活動，共5名，每人1萬元(85℃-500元禮物卡20張)，單筆買2張有1次抽獎機會、買4張2次、6張3次以此類推，中獎名單將於12月2日公佈於85℃臉書官方粉絲專頁。
除了抽1萬元外，活動期間在85℃門市，單筆購買10張中大杯咖啡寄杯卡，再免費多送1張同品項同大小咖啡寄杯卡(1張10杯)，還有5次1萬元抽獎機會，活動不限冰熱，外送和電話訂購無此優惠。（自立電子報2025/11/13）
