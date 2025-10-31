普發1萬「9大須知」！財政部：只要領錢、不要轉錢
生活中心／李明融報導
11月最受關注的全民普發1萬元方案正式啟動，總統府已依法公告，財政部同步公布領取流程與入帳注意事項，將於11月5日起陸續預先登記，民眾可以透過5種管道領到錢，然而詐騙集團也會藉由這次機會趁虛而入，對此財政部特別公開「9大詐騙QA」，提醒民眾務必提高警覺小心詐騙，有疑慮可撥打165反詐騙電話或110由警察機關協助查證。
普發1萬時間將至，財政部提醒提醒資格。（圖／翻攝自財政部）
這次普發現金共有5種領取方式，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「直接入帳」、「造冊發放」，登記入帳方式僅在官網（https://10000.gov.tw）進行登記，11/5 起 5 天預登記，11/10 開放登記，11/12 開始入帳；ATM領現則是在11/17開放，至指定金融機構（含郵局）實體 ATM 機臺領取；郵局領現在11/24開放，民眾可以至郵局儲匯櫃檯於營業時段領取；直接入帳則是針對特定對象（依發放現金辦法規定，已有例行性領取政府津貼或年金者）免登記！11/12 直接匯入個人帳戶；最後造冊發放，財政部表示矯正機關收容人由矯正署造冊發放；特定偏鄉（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、臺東縣金峰鄉）民眾可於 10/24-10/28（每日 8:00-18:00）至當地派出所或分駐所登記造冊，11/12-11/25 再回原登記派出所或分駐所領取。
財政部提醒民眾在開心領取1萬現金時，也要小心詐騙。（圖／民視新聞）
財政部提醒民眾在開心領取1萬現金時，也要小心詐騙，政府「不會主動」發簡訊或電子郵件通知領錢、登錄，也「不會」電話要求到 ATM 或網銀操作轉帳，如遇可疑訊息或網站，立即撥打165反詐騙專線。
【9大詐騙QA一次看】
Q1：接到以「政府」為名發送的電子郵件，或以LINE、FACEBOOK（臉書）或其他通訊軟體發送簡訊，通知登錄普發現金的系統，應如何處理？
政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢、登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。不明連結不點擊，個資不輸入。認明正確官網10000.gov.tw，如遇可疑訊息撥打165反詐騙專線。
●若有疑義請撥打165反詐騙電話查證，假的網址中，多半會使用「gov.tw」作結尾，例如：「ksigov.tw」、「gv.tw」誤導民眾以為這是真的政府網站，但正確的政府網站結尾應為「.gov.tw」，別認錯了。
●如不慎點入非官方之不明網頁，務必立刻關閉該網頁，不再做其他點擊動作；如曾在不明網頁輸入個人資料、信用卡或銀行帳戶資訊，請立即聯繫銀行確認是否有不明交易，如有必要應立即辦理停卡、換卡或帳戶止付等作業。
Q2.要領取普發現金1萬元，需不需要預繳保證金或手續費呢？
●不需要。政府編列預算發放現金1萬元，民眾無須繳交任何保證金或手續費。
Q3.遇到公家機關的人員或接到公家機關的來電，說要協助我處理領取普發金的事，我該怎麼做？
●詐團常利用簡訊、電子郵件或社群媒體等媒介通知中獎，要求民眾先繳納保證金或手續費，類似的通知極有可能是詐欺集團陷阱。
●請牢記「只要領錢，不要轉錢」的口號，若有疑義請撥打165反詐騙電話查證。
●先進行查證，問清楚對方的工作地點、職稱、真實姓名，以確定是否確有其事。可自行上網搜尋該公務機關的電話，亦可撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。
●千萬不要撥打對方提供的電話號碼，或用回撥電話的方式進行查證。
●在查證之前，不要將任何個人資訊、證件、金融帳戶、提款卡、印章、現金提供給對方，也不要依照對方的指示行動。
Q4.遇到檢調單位人員說我的帳戶有問題，無法領取普發現金，或說我盜領、誤領別人1萬元，要配合調查，我該怎麼做？
●請您不要慌張，先進行查證。您可以撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。
●提醒您，撥打165或110都不會違反「偵查不公開」原則，如果對方以「偵查不公開」為由，要求您不可撥打165、110或告訴別人，您極有可能是遇到了詐欺集團。
Q5.領取普發1萬元現金會需要依照指示操作ATM或網路銀行嗎？
不用。任何公務員或銀行人員都不會用電話要求您操作網路銀行或ATM輸入資料。詐欺集團常用輸入編號或確認資料等藉口，讓您在轉帳的畫面輸入數字，只要對方要求您依照指示操作ATM或網路銀行，請您務必要提高警覺，並立即撥打165或110報警。
Q6.我要如何協助親朋好友避免因為普發1萬元現金而受騙上當？
●首要之務為查證，請告訴親朋好友，收到普發現金相關訊息或來電，一定要先撥打165或110查證。也可以親自跑一趟公務機關洽詢承辦人員，以免受騙上當。
●應告知家中長者，勿聽信來源不明假消息，勿隨意點開簡訊所附短網頁連結，對於不明來訪者應提高警覺，勿輕易讓陌生人進入家中，更不可任意出示或交付銀行存摺、印章等個人資料。平時亦可多傳送政府官方網頁所製作之普發現金程序懶人包或簡單易懂宣傳影片供長輩參考。
Q7.有人說普發1萬元可以拿去理財，快速翻倍，政府是否鼓勵民眾用這筆錢參加投資？
●發放1萬元現金，目的在於減輕國人因全球經濟變局所受影響，協助民生支出與國內經濟穩定，政府並未鼓勵民眾進行任何投資計畫。
Q8.出現普發現金疑似遭冒領情形怎麼處理？
●普發現金如何運用屬於個人自由，但應避免投入來源不明的投資管道。 提醒您，凡以「高報酬、零風險、快速獲利」為號召的投資，多屬詐騙手法，若遇可疑投資邀約，請提高警覺，並撥打165反詐騙專線查證，以確保財產安全。
請民眾前往鄰近派出所報案(須當面受理，無法接受110電話報案)，民眾取得警方受(處)理案件證明單後，致電1988並提供證明單單號。
Q9.「https://pro.10000.gov.tw」是詐騙網頁嗎?
不是，本次普發現金分別建置普發現金登記網站(https://10000.gov.tw)及宣導網站(https://pro.10000.gov.tw)，避免民眾上網登記領取時造成網路壅塞，達到分流目的。兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為普發現金官網。兩個網址結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，請安心使用。
原文出處：普發1萬入帳倒數！財政部揭「9大須知」提醒：只要領錢、不要轉錢
普發1萬「提早發放」有望？立委：最快「這天」就能領
普發1萬「卡關」還要再等等！行政院揭最新進度
大雨狂炸4縣市！「這天」迎新一波鋒面⋯低溫探1字頭
