普發1萬「ATM明日開領」 LINE推查詢地圖據點一次看
「普發現金1萬元」5種領款方式自11月5日起陸續啟動，其中「ATM領現」開放時間為明天11月17日，對此，銀行局指定16間金融機構參與，LINE也推出「一鍵查詢」功能，協助民眾快速找到最近ATM據點，順利領錢。
依據行政院公告內容，只要設有本國戶籍之國民、明年4月前出生的新生兒、取得居留許可的無戶籍國民、外國永久居留者、陸港澳人士或外籍配偶取得居留許可者，以及公務派駐國外人員及其具國籍眷屬等，上述6身分均符合領取普發1萬元。
依據銀行局公布資料， 11月17日開放16間指定金融機構ATM進行普發1萬領現，包括中華郵政、台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、台灣中小企業銀行。
LINE也表示，民眾可透過LINE所提供的網址（https://reurl.cc/k87D9d）或QRCode，即時定位周邊可支援領現的ATM位置，也可協助長輩親友們查詢。
財政部表示，ATM領取流程簡易，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，與健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。
若父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即完成。
警政署提醒，詐騙集團常冒充政府或相關單位，在政策宣導期間散布假訊息，誘導民眾點擊釣魚簡訊或假連結騙取個資。
警方強調，官方網站網址均以「.gov.tw」結尾，政府亦不會要求提供提款卡、帳密或證件照片，若民眾遇上可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證。
