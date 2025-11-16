普發1萬「ATM領現」明上路 LINE地圖一鍵秒看最近機台

普發1萬明（17）日開放「ATM領現」，符合資格的機台上都有貼紙，方便民眾辨識。（資料照／陳俊吉攝）

普發1萬元除了登記入帳外，明（17）日起民眾可至16家指定金融機構的2萬8千多台ATM機台領取現金，且跨行提領免收手續費，LINE推出「普發現金ATM地圖」，民眾只要開啟地圖進行定位，系統就會自動抓出附近可領取普發1萬的ATM機台。

普發1萬元ATM領現明日登場，限制本人領取，未滿13歲才能由父母或監護人代領，領取時需準備提款卡、身分證或居留證統一證號及健保卡卡號；領取時先將提款卡插入機台並選擇「全民+1 政府相挺」，輸入提款卡密碼後，再輸入持卡人身分證號或居留證統一證號及健保卡卡號，交易成功即可領取現金1萬元。

財政部指出，此次普發領現的指定金融機構包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、台北富邦商業銀行與中華郵政，實體ATM機台上都會張貼「服務識別貼紙」，全台總共2萬8千多台，方便民眾領取。

LINE則推出「普發現金ATM地圖」功能，電腦版可在官方網站上查詢，手機App可在服務、生活類中開啟「LINE熱點」，進入後搜尋「#2025一萬元普發ATM」，系統就會根據用戶所在位置，列出附近可領普發1萬的ATM機台，點擊下方「地圖」按鈕還可針對指定ATM查找路線，方便民眾前往。

