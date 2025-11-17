普發1萬「ATM領現」開跑！郵局首週送特製紅包 16間銀行地圖LINE一鍵查
普發1萬元「ATM領現」今（17）日開跑，民眾可至全台指定16家金融機構（含郵局）的ATM領現。其中，中華郵政特別準備了「精美特製紅包袋」，贈送給臨櫃領現的民眾，LINE則推出「全民普發現金ATM查找地圖」，讓使用者能一鍵快速查找附近可領現的ATM。
中華郵政表示，民眾至郵局臨櫃領取普發現金時，需攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人也須出示附照片的身分證明文件，如健保卡、身分證或居留證。為分散人潮、縮短等候時間，11月24日至29日首週將採身分證字號或居留證號尾數單雙號分流，單號於週一、三、五辦理；雙號於週二、四、六辦理。65歲以上長者及身心障礙者則可優先至友善或無障礙窗口辦理。
中華郵政也為此次領現推出特製普發現金主視覺紅包袋，供民眾領現時免費索取，可收藏紀念，同時加碼舉辦抽獎活動，無論選擇帳戶入帳、ATM或臨櫃領取，只要完成指定任務或上網登錄，即有機會抽中百貨、超商與量販店禮券。
為方便花蓮光復區民眾領取普發現金，光復郵局與光復富田郵局宣布啟動假日營業服務，花蓮光復郵局將在12月6日、7日、13日、14日、20日及 21日加開假日服務，營業時間從上午8點30分至下午5點；光復富田郵局營業日期則包括11月29日、30日，以及12月的6日、7日、13日、14日、20日與21日，營業時間為上午8點30分至中午12點，下午1點再開至4點30分，限定辦理普發現金領現服務。
LINE推「全民普發現金 ATM 查找地圖」 一鍵定位全台領現據點
因應政府自11月17日起，開放全民至指定ATM領取普發現金，LINE推出「全民普發現金 ATM 查找地圖」，整合全台16家金融機構（含郵局）據點資訊。民眾只要打開LINE，就可利用手機定位快速搜尋附近可領現的ATM。
如何使用LINE ATM查找地圖？
1.點擊查找連結→ https://lin.ee/ihIih7r（手機、電腦皆可使用）
2.開啟後依定位系統，自動顯示最近ATM領現據點
全台16家可領「普發現金」銀行ATM一覽
以下金融機構ATM皆具備普發現金領取服務：
設於各分行的銀行：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。
除分行外，設於多元場所的銀行：
國泰世華銀行：全家、萊爾富、全聯、台北捷運
台新銀行：全家、OK便利商店、楓康/統冠超市、新光三越
中國信託銀行：7-ELEVEN
玉山銀行：家樂福、全家
元大銀行：元大證券、特力屋、長庚醫院
台北富邦銀行：高鐵站、Costco
永豐銀行：永豐金證券、全聯
中華郵政（郵局）：各郵局ATM、設置於機關、學校內的郵局ATM
普發1萬怎麼領？ATM領取教學一次看
1.插入提款卡
將提款卡插入ATM，並在選單中點選「全民＋1 政府相挺」。
2.輸入提款卡密碼
3.輸入資料
本人領取需輸入：本人身分證或居留證號、健保卡號
代領未滿13歲孩童需輸入：父母或監護人身分證號、孩童健保卡號
4.交易成功，領取1萬元。
