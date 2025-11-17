普發1萬「ATM領現」！ 2.8萬台支援 破38萬人領

普發1萬ATM領現，全台2.8萬台可領，已有破38萬人領。（圖／TVBS）

全民普發一萬元現金福利政策今日正式開跑！2.8萬台ATM機台開放領取，民眾只需身分證、健保卡及提款卡即可領取。為吸引民眾使用ATM領取，各銀行祭出抽獎活動，獎品包括萬元點數、Switch 2遊戲機等多項好禮。超商領取後的小白單也附帶優惠，讓民眾享受「萬元放大」效果。金管會提醒，若遇到領取失敗，建議立即反映以確保權益！

全民普發一萬元現金福利政策自今日（17日）起開放全台2.8萬台ATM機台領取，民眾只需備妥身分證、健保卡及提款卡即可領取。許多民眾已經開始規劃如何運用這筆金額，有人表示將用於新房裝潢費用。為了吸引民眾使用ATM領取，各銀行也紛紛推出抽獎活動，獎品包括萬元點數、Switch 2遊戲機等多項好禮，讓民眾感受「萬元放大」的效果。同時，超商領取後的小白單也附帶多項優惠，讓民眾享受額外福利。

全民普發一萬元現金福利政策擴大服務管道，自今日（17日）起，全台共有16家金融機構的2.8萬台ATM機台開放領取服務。民眾只需在貼有粉紅色貼紙的ATM機台，插入提款卡後選取「全民+1 政府相挺」按鈕，再依序輸入身分證號碼和健保卡號，即可領取一萬元現金。有民眾分享，他的配偶已將這筆金額用於換新眼鏡，而自己則計劃將這筆錢用於新購房屋的裝潢費用。也有家長表示會帶著孩子一起前往領取，並教導孩子正確的領取方式，避免忘記取回現金的情況。

ATM怎領1萬，選全民+1按鈕，輸入提款卡和健保卡號等資料。（圖／TVBS）

關於代領規定，未滿7歲兒童的現金需由父母或監護人代領；7至13歲的兒童可使用父母或自己的提款卡領取；13歲以上者則必須使用自己的提款卡。若無提款卡，可改至郵局臨櫃領取現金。台新銀行資深副總經理黃天麟表示，所有ATM鈔夾都有系統偵測，當鈔夾現金低於一定水位時，保全人員就會進行補鈔作業，確保領取服務順暢。

各銀行為吸引民眾前往ATM領取，紛紛推出吸引人的活動。台新銀行推出天天抽1萬點台新Point（相當於一萬元）的活動，三波活動共有5000位得主；中國信託則針對遊戲愛好者，提供抽Switch 2遊戲機及價值6000元大禮包的機會；合作金庫銀行推出抽iPhone 17（5台）及台灣Pay紅利點數的活動。

超商小白單也有各式咖啡優惠。（圖／TVBS）

超商內的ATM機台同樣支援領取服務，領取後獲得的小白單還附帶多項優惠。7-11推出精品美式拿鐵買2送2或夜食酵素買1送1；全家便利商店提供咖啡優惠及冰淇淋買2送1；萊爾富推出馬年發財卡將萬元放大的活動；OK超商則提供指定飲品6折優惠。

金管會提醒民眾，若遇到領取失敗的情況，可能是因為使用非指定銀行ATM、個人資料輸入有誤或帳戶被警示等原因，建議民眾遇到問題時立即反映，確保自身權益不受損。

