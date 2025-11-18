普發1萬》foodpanda推「萬元加碼」 吃喝採買享優惠

看好普發金消費熱潮，foodpanda加碼再送1萬元，買生鮮雜貨限時限額拿折扣。（圖／foodpanda）

為迎接感恩節到來以及普發萬元後的消費熱潮，foodpanda推出限時限額活動「 foodpanda 一萬元加碼活動 」，即日起至11月30日23：59 止，於foodpanda訂購全聯福利中心與大全聯指定分店下單，滿足「10筆生鮮雜貨訂單、需每筆滿800元（含）以上、累積金額滿1萬元（含）以上」3項條件，累積金額的前30名消費者即可在12月12日獲得foodpanda加碼發放的萬元優惠券回饋，數量有限送完為止。

廣告 廣告

除了萬元限定加碼回饋外，foodpanda也同步推出感恩月相關優惠，攜手王品集團、星巴克與多家生鮮雜貨通路祭出全台吃喝採買回饋。即日起pandapro用戶訂購王品、西堤、陶板屋滿 699元輸入「十一訂王品」享79折。全家便利商店、屈臣氏、康是美、大全聯、美廉社等通路，平日下單輸入「平日七九折」也可享79折優惠。

更多中時新聞網報導

裁判變球員？傳陳建仁選中研院長

日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億

射箭》射箭亞錦賽 我暌違10年再摘金